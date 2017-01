Reyes, a punto para su duelo

Más de un sevillista se habrá acordado de José Antonio Reyes durante estos seis meses al ver a Paulo Henrique Ganso en Nervión, cayendo en la idea de que ese último toque y ese escaso sacrificio, a cambio de diez millones de euros, eran totalmente innecesarios teniendo a José Antonio Reyes en el banquillo. Un futbolista, Reyes, que tampoco ha acabado de asentarse como perico, pero que llega a la cita del próximo domingo frente al Sevilla en su mejor momento desde que defiende la elástica blanquiazul.

"Reyes me dijo antes del partido que iba a marcar, es uno de esos futbolistas con olfato, que sienten las cosas. Le he visto muy bien. Siempre maneja todo lo que hace a altas intensidades, tiene piernas y está preparado. Cuando pongo a un futbolista en el once inicial es porque está preparado", aseveró Quique Sánchez Flores, técnico del Espanyol, sobre el utrerano, que el fin de semana fue titular frente al Granada, marcando y asistiendo en la victoria de los suyos por 3-1 frente al conjunto nazarí.

Un José Antonio Reyes que se estrenó en Liga tanto en el aspecto goleador como en el de asistente, habiendo visto portería ya con anterioridad en Copa del Rey, ante el Alcorcón, aunque tan sólo suma 510 minutos en Primera división, repartidos en 15 encuentros.

Un papel secundario que ahora intentará revertir, apuntando a titular el domingo ante un Sevilla Fútbol Club que le dio el homenaje que se merecía el verano pasado, y que ahora tendrá que enfrentarse a un futbolista que quiere aprovechar esta segunda vuelta como perico.