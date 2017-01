Castro, Walter Montoya y "la buena noticia" de la UEFA

José Castro también ha analizado la actualidad deportiva a cuatro días del cierre del mercado de fichajes. El presidente nervionense ha admitido que se trabaja en cerrar la operación de Walter Montoya. "Es una opción que nos gusta y que estamos intentando. De aquí al 31 de enero todo es posible. Nunca se pueden descartar salidas o entradas", ha dicho el utrerano.

Lo que sí ha aclarado es que Krohn-Dehli no será privado de su ficha pese a su reciente operación de menisco. "No creo que sea Krohn-Dehli quien se quede sin ficha. No hay nada cercano, no es fácil ninguna entrada o salida, pero no podemos descartar nada".

Por último, Castro ha querido anunciar que el Rámon Sánchez-Pizjuán será candidato a acoger la final de la Europa League de 2019. "Tengo que dar una buena noticia. Habíamos solicitado que el Sánchez-Pizjuán fuera la sede de la final de la Europa League 2019, había tres solicitudes de equipos españoles y la nuestra es la elegida de las tres españoles para luchar con las demás extranjeras", ha finalizado.