Montoya: "Tengo que esperar a mañana para ver cuando voy a Sevilla, si ahora o en junio"

Sevilla F. C. y Rosario Central han hecho oficial en la noche de hoy (mediodía en Argentina) el acuerdo para el traspaso de Walter Montoya a Nervión. Se ha hablado mucho del futuro de Montoya, llegando a ser catalogado como uno de 'los culebrones del verano' en Argentina. El joven futbolista de Machagai fue objeto de deseo de los dos grandes de su país, River Plate y Boca Juniors, además de otros clubes europeos como el Genoa italiano. Aunque finalmente ha sido el Sevilla quien se ha hecho con los servicios de este prometedor interior diestro.

Daniel Luzzi, representante del jugador, ya comentó ayer que Montoya está "muy feliz" por esta oportunidad. Ahora ha sido el propio Walter quien ha expresado su felicidad en 'Radio Continental', donde ha asegurado que aún está a expensas de ver cuando se incorporará a la disciplina sevillista, si ahora o en junio, ya que el Sevilla F. C. no tiene ninguna plaza de extracomunitario libre. "Tengo que esperar hasta mañana para ver si se libera el cupo o no. Pero bueno, de todas maneras, si dios quiere, será ahora o en junio, estar en el Sevilla me pone muy contento y feliz. Tenemos que esperar por lo menos hasta mañana para ver cuando es. Si no voy ahora me quedo acá en Central para ganar tiempo y trabajar para seguir creciendo", ha explicado Montoya.

El de Machagai también ha hablado sobre el debate que su fichaje ha despertado en Argentina. "Viví todo con mucha tranquilidad. Trataba de vivir el día a día. Se habló un poco de más, que si River, Boca... Yo vivía el día a día y lo tomaba con mucho humor porque eran cosas que yo sabía que no eran verdad. Decían que tenía un familiar que era de River y que mi viejo (padre) era de Boca, boludeces. Yo lo tomaba con mucho humor y trataba de disfrutar de este momento. Pero bueno esto es fútbol y uno nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana".

"Voy a estar agradecido a los dos por el interés que tuvieron en mí. Que te miren dos clubes grandes de Argentina es importante para un jugador. Yo esperaba que esto se definiera en Europa. Tenía mucha ilusión. Tanta espera valió la pena y estoy muy feliz de lo que me está tocando vivir", continúa.

Montoya también ha hablado de una posible llamada de la selección si hace las cosas bien en el Sevilla. "Ojalá, yo trabajo para eso, para mejorar día a día. Es un sueño jugar en la Selección. Para eso tengo que seguir trabajando. Tengo 23 años y me falta bastante por aprender y mejorar. Si me toca quedarme hay que seguir mejorando y seguir dándolo todo para que la posibilidad se acerque. Después depende del técnico de la Selección, aunque uno tiene que trabajar mucho para acercar esa situación".

Por último, Walter ha explicado que viajará a Sevilla solo, ya que todo ha ido tan rápido que ni sus padres tienen pasaportes. "Ahora me iré solo. Mis viejos no tienen el pasaporte. Esto fue todo muy rápido. Cuando me acomode allá ya vendrán de visita".