Espanyol-Sevilla: A seguir bebiendo de la pócima

Estamos en el año 2017. Toda la Liga está dominada por madridistas y culés... ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles sevillistas resiste todavía y siempre al invasor... Efectivamente, se trata de la clásica introducción de las historietas de Astérix el Galo. Un buen ejemplo para presentar a este Sevilla, el que nunca se rinde, el que saca una fuerza sobrehumana para sumar más puntos que ningún otro en los diez últimos minutos, el que acumula dos remontadas consecutivas, el que se rebela a fuerza de fútbol y carácter. Todo ello, para luchar contra los poderosos en pos de un sueño: la Liga.

Su ´druida´ no es otro que Sampaoli. Y de su poción mágica quieren seguir bebiendo los sevillistas, con la ilusión reflejada en sus rostros tras alcanzar el ecuador de esta particular guerra con récord de puntos, goles y victorias. Pero ahí no puede quedar la cosa. Para mantener el ritmo de merengues y culés habrá que seguir haciendo historia. Después de cinco triunfos seguidos, la tropa nervionense buscará igualar la racha lograda por Emery hace tres campañas para firmar esa sexta victoria consecutiva, la cuarta a domicilio, que le coloque líder al menos por unas horas. Presión para el Madrid. Y también para el Atlético, que podría quedar a 9 puntos.

Pero la batalla no será sencilla. Arranca la segunda vuelta en un escenario que nadie consigue asaltar desde el 25 de septiembre, fecha de la última derrota del Espanyol en su estadio. Un feudo habitualmente redentor, donde el conjunto blanquirrojo cortó en el pasado más de una mala racha, nada que ver con la situación actual.

Con el recuerdo del 6-4 de la primera vuelta, el Sevilla necesita corregir esos errores defensivos que también florecieron en Pamplona para no verse obligado a vivir siempre en el alambre. Y es por ello que todo apunta a que Iborra, en un gran momento, se mantendrá como socio de N´Zonzi en la medular para darle consistencia a la misma, lo que llevaría a Sampaoli a sacrificar un delantero, ya que Nasri está de vuelta tras su sobrecarga y tiene un sitio asegurado junto al ´Mudo´ en la media punta.

Sobre el papel, por tanto, Jovetic podría partir solo en la punta de lanza, quedando guardada en el banquillo una doble ración extra de dinamita con Ben Yedder y Vietto. Pocos cambios más se vislumbran en el once sevillista, aún sin Vitolo, con el que el técnico argentino no ha querido arriesgar pese a su recuperación ´express´.

Enfrente, los pericos llegan aliviados tras romper frente al Granada una pobre racha de un punto de nueve posibles. Aunque en Cornellà quieren mirar a Europa, objetivo para el que no contarán con Víctor Sánchez, que se ha resentido de sus molestias en la pierna derecha. No será la única ausencia en las huestes blanquiazules, que ya sufrieron en sus carnes el poder de la pócima de Sampaoli.