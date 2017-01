Sampaoli, sobre el liderato, Vitolo, Montoya, Ganso o Kiyotake

Jorge Sampaoli ha pasado por la sala de prensa de la ciudad deportiva, en la previa del partido frente al Espanyol, para hablar de diversos tema: el posible liderado, las escasas opciones de que Vitolo llegue al encuentro, el recién fichado Water Montoya o las posibles salidas.

Esto es lo que ha comentado el técnico argentino:

- Comienza la segunda vuelta con la posibilidad de ser líder.

- Esperamos seguir en la línea mostrada en las últimas semanas y tener la personalidad que nos permita puntuar allí.

- ¿Qué le parece la crisis del Real Madrid.

- El Real Madrid estará luchando por la Liga hasta las últimas fechas, seguro. Eso sí, por unas horas, podríamos vernos líderes mañana y eso es una linda posibilidad.

- ¿Decir que el Sevilla puede ganar la Liga no les genera una presión añadida?

- Ansiedad no, pero frustración nos puede crear en el caso de no conseguir los objetivos, tras lo logrado en esta primera rueda. Ojalá que no lleguen derrotas que nos hagan dejar de creer en la idea.

- ¿Llega Vitolo a tiempo?

- Su recuperación no está muy consolida como para que esté mañana. Lo veremos esta tarde, pero a priori no lo veo con la seguridad que se necesita.

- ¿Qué nos puede decir de Walter Montoya?

- Es un jugador que en Argentina, en su última etapa, estaba siendo buscado por muchos clubes. Ha tenido un alto rendimiento en los dos últimos torneos que permitió la mirada no sólo del fútbol sudamericano sino europeo. Por suerte ha sido contratado por el club y nos permite también a tener a un jugador a corto plazo o futuro.

- ¿Existe la posibilidad de que salga algún extracominutario y llegue ya?

- No lo sé. Creo que todos los jugadores que están hoy en el club fueron elección para este precepto y si alguno decide no estar por ahí tendrá que ver con decisiones propias. El hecho de abrir un cupo y que se vaya un jugador que elegimos sería un fracaso. Ojalá que se pueda ver la posibilidad de que Walter esté aquí ahora y si no, será en junio.

- ¿Ha cambiado mucho su equipo desde aquel Sevilla-Espanyol de la primera vuelta?

- El equipo tuvo un volumen de ataque que fue, para mí, inolvidable. Ojalá mañana podamos hacer un partido de esas características, siendo rivales en un campo complicado y ante un buen rival.