Castro: "Los agresores gritaban Supporters Barna o algo así"

Era muy esperada la comparecencia de José Castro, tras la agresión sufrida por sevilistas en Barcelona, en una peña a la que llegó el presidente nervionense minutos después. Castro se ha mostrado enérgico, en los medios del club.

"Nada ni nadie va a provocar que los dirigentes del Sevilla dejen de venir a Barcelona. Que individuos vayan a agredir a personas es algo lamentable. Acabaron varios heridos y algunos en el hospital", ha comentado Castro, quien piensa que las cosas deben cambiar para que haya, por fin, normalidad: "Algo estaremos haciendo mal en el fútbol cuando pasan estas cosas. El peso de la ley debe acabar con todo esto".

El fútbol, no obstante, es una excusa. "Creo que todos estos individuos no son futboleros, pero se justifican por ese motivo. Sólo sabemos lo que gritaron. Todos estos actos dañan al fútbol. Tenemos que trabajar todos los clubes para que no vuelvan a ocurrir estos incidentes", esgrimió el mandatario nervionese.

"Son incidentes lamentables. Gritaban algo de Supporters Barna o algo así, pero la policía es la que debe actuar", ha dicho Castro, pese a que desde 'Betis Barna' han asegurado que no han tenido nada que ver. "Son actos cobardes porque había niño y ancianos en esa peña", sentenció Castro.