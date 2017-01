Rico: "Contra situaciones como estas no podemos competir"

se paró en la zona mixta del Estadio Cornellà-El Prat para atender a los medios una vez concluido el encuentro ante el. El meta no dudó en comentar la jugada polémica del partido. "Creo que con una amarilla hubiera bastado, ha sido demasiado castigo la expulsión. Hemos jugado todo el partido con un jugador menos, es muy difícil. Veníamos con las miras puestas en la victoria, pero contra situaciones como estas no podemos competir. No voy a decir más de los árbitros, ya es suficiente", afirmó.

Sobre el partido, el meta sevillista comentó que "el equipo ha dado el máximo en todo momento, con el 1-0 hemos tenido opciones, la actitud ha sido buena a pesar de todas las adversidades".

Por último, Rico aseguró que el equipo sigue fuerte y con ganas. "Seguimos con la mentalidad fuerte, seguir trabajando más duro el día a día para lograr los objetivos", concluyó.