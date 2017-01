Correa: "Sampaoli quiere que me quede"

El jugador del Sevilla FC, Joaquín Correa, fichaje del pasado mercado veraniego procedente de la Sampdoria, ha destacado su deseo de continuar en el club sevillista y descarta la posibilidad de volver a Argentina, a pesar de no contar con muchos minutos (solo ha disputado 17 partidos entre Liga, Copa y Champions).

El 'Tucu' Correa, en una entrevista concedida a Fox Sports, ha señalado lo "a gusto" que se encuentra en el equipo rojiblanco y afirmó que "se siente con confianza para luchar por un puesto". Al ser cuestionado por las posibles ofertas que le llegan desde algunos clubes argentinos, como Boca Juniors o Independiente de Avellaneda, el jugador argentino afirma que es consciente de dichas ofertas, pero su intención es la de no abandonar el club nervionense. "Sé que al técnico lo han llamado algunos, pero él siempre me manifestó su postura de que me quede, que pelee por el puesto. No es un club fácil, ya que es un club de élite con jugadores top, pero voy a seguir y nadie me ha dicho nada de Argentina" comentó Correa.