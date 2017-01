Walter Montoya ya está en Sevilla

., el argentino, ya está enEl ex de Rosario Central ha aterrizado hace unos minutos en el Aeropuerto Internacional de San Pablo y se espera que hoy firme su contrato como sevillista tras pasar las pertinentes pruebas médicas. En ningún caso, según asegura el propio club, será presentado este lunes.Aún no se sabe siformará parte de la plantilla nervionense desde ya o si lo hará el próximo verano, ya que el Sevilla tiene que liberar una plaza de extracomunitario para poder inscribir al de Machagai. El propio jugador reconoció no saber que va a ser de su futuro más inmediato y se mostró muy feliz en las redes sociales antes de iniciar su viaje a la capital hispalense.

Aeropuerto, viaje largo pero con ganas y algo maravilloso que me toca vivir.#RumboASevilla ?? pic.twitter.com/JNO5ELeivY „ Walter Montoya (@ChaqueMontoya) 29 de enero de 2017



Sampaoli fue preguntado ayer, nada más finalizar el encuentro ante el Espanyol , por el futuro decon el que le gustaría contar desde ya.