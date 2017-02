Castro, sobre los fichajes, Monchi y los insultos

ha acompañado a Walter Montoya y a Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' en la presentación del argentino como nuevo jugador del. El máximo mandatario nervionense ha hecho balance de este mercado de fichajes invernal. "Si el director general deportivo está contento con el mercado el presidente también tiene que estarlo. La realidad es que dijimos que el dinero lo queríamos en el césped y se ha demostrado que hemos sido el club que más ha gastado en este mercado. Nosotros no mentimos, decimos verdades. No solo hemos hecho fichajes, también renovaciones como la de N'Zonzi, que ha sido un gran esfuerzo para la entidad. Estamos muy ilusionados con esta temporada", explicó Castro, que profundizó auún más en la reciente renovación del centrocampista francés. "Ha sido un esfuerzo enorme su mejora de contrato. En ningún caso en este club se hace un contrato que no sea normal. Lo que queremos es que los futbolistas jueguen aquí muchas temporadas y nada se hace pensando en que se vaya a ir a otro club. Esta mejora ha sido muy larga y nos ha costa mucho, no era fácil porque se trata de un jugador top. Lo que tiene valía es que se le haya hecho esa mejora. Lo que pueda ocurrir después nadie lo sabe, pero se ha hecho para que esté aquí".

Castro también habló sobre el futuro de Monchi en el club, trasmitiendo la misma idea de siempre. "Monchi es parte del club. Lo he dicho muchas veces y no voy a cambiar el discurso. Uno de mis trabajos es que Monchi esté a gusto aquí y se quede mucho tiempo".

"Monchi y su equipo demuestran una vez más que están preparados para cualquier cosa en materia de fichajes. Después, nosotros no vendemos productos farmacéuticos, por poner un ejemplo, nosotros luchamos por objetivos deportivos y por eso cuando hay argumentos económicos para conseguir nuestros objetivos los utilizamos para intentar lograrlos. Después se pueden conseguir o no. El crecimiento de esta entidad es tan importante que es el club que más ha crecido", continuó Castro.

Por último, el presidente del Sevilla habló sobre el problema de los insultos en el Pizjuán y el tema arbitral. "No hay ninguna medida excepcional para el partido ante el Villarreal. Lo que esperamos es que cesen los insultos de una vez por todas. Que nadie dude que nosotros trabajamos en el tema de la violencia y lo que deseamos es que se mida a todo el mundo con el mismo rasero, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que pensar en nosotros para poder hablar con garantías. Tenemos que dar ejemplo, eso es lo que le conviene a la entidad. En materia arbitral el club no es blando, para nada. Igual que en otras cuestiones, el club hace lo que tiene que hacer, pero donde lo tiene que hacer. Lo que pasa que muchas cosas no son de dominio público", concluyó.