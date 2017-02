Monchi y su análisis: Kiyotake, Sirigu, Payet, la Champions...

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha analizado lo que ha dado de sí el mercado de invierno en clave sevillista una vez finalizado al filo de la medianoche de ayer, cuyo último movimiento ha sido la salida de Hiroshi Kiyotake al Cerezo Osaka japonés. "Me gustaría explicar que la salida de Kiyotake no se debe solo a un tema deportivo, sino también personal, por un tema de adaptación y familiar. Al final hemos conseguido defender los intereses del club y acceder a la petición de un jugador. Si este club es querido por muchos jugadores que ya no están aquí es porque nos hemos preocupado del jugador y la persona. Desde ahí, con la salida de Kiyotake, la entrada de Walter (Montoya) y la llegada de Sirigu a Osasuna la plantilla está cerrada", ha dicho el de San Fernando.

En cuanto a los tres cambios de fichas para disputar la Champions League, Monchi ha explicado: "En este mercado solo se pueden inscribir tres fichas nuevas en Champions, que la van a usar David Soria, Jovetic y Lenglet. Walter sabe que no estará en Champions, se lo he dicho yo personalmente, pero ojalá tenga la oportunidad de jugar muchas Champions en el Sevilla. La normativa no te deja hacer más cambios. Siempre hemos trabajado con esa idea, es una decisión madurada y tomada finalmente por el míster".

Preguntado el director deportivo del Sevilla si las incorporaciones de este mercado de invierno eran preveyendo una posible salida suya en verano, Monchi ha asegurado que en tono de broma: "Estoy adelantando trabajo para poder irme a Cádiz, al Falla".

Hubo un intento por Dimitri Payet: "Estuvo la gestión, real, pero estaba por encima de lo imposible. Era intentar aprovechar la circunstancia que se estaba dando. Viendo que no había acuerdo entre West Ham y Marsella intentamos mediar pero al final llegaron a un acuerdo. La fortuna que tengo es que tengo una marca detrás como es el Sevilla F.C. que me permite hacer este tipo de gestiones que son un poco locura".

Los movimientos del Sevilla en enero: "Creo que ha sido un mercado de invierno muy activo, con hasta cuatro salidas y cuatro entradas más la renovación de N'Zonzi, ha sido un mercado muy aprovechado. Estoy contento y satisfecho, hemos intentado alguna cosa más porque somos un club activo, pero estoy muy satisfecho. Hemos atendido las demandas que el equipo y el míster tenían".

Podría ser su última presentación en el Sevilla: "Lo que me he parado a pensar es que ha terminado un mercado de invierno con el que estoy muy satisfecho con lo hecho y agradezco la confianza tanto del consejo como el presidente. Anoche me relajé escuchando la chirigota del 'Sheriff'".

La salida de Sirigu a Osasuna: "Las salidas de Sirigu y Kiyotake tienen cierto parecido. Sirigu venía con unas expectativas que no se han cumplido por el magnífico rendimiento que está dando Sergio Rico. Llegó un momento en que nos dijo que si no las iba a poder cumplir era hora de irse. Tuvo cosas en Francia pero el PSG no las valoró porque ahora son rivales directos por el campeonato. Insisto, este club tiene que mirar a la persona y al jugador".

Situación de Trémoulinas: "Benoît un jugador que está lesionado y es complicado que pueda salir, una lesión que a prioiri tenía una duración menor de la que está teniendo pero estamos intentando por todos los medios su recuperación, pero vamos a esperar a ver que pasa a final de temporada".

Introducción de la tecnología en el fútbol: "Todo lo que mejore o iguale el fútbol me parece bienvenido. Se quedaría anacrónico el fútbol si no se adapta a las tecnologías y a los tiempos que corren. Creo que España debería dar ese paso sin miedo para evitar cosas como la del fin de semenana pasado, y no porque fuera el Real Betis Balompié, lo digo porque son cosas muy claras".