El chiste de bienvenida de Sampaoli a Montoya

Dice el propio Jorge Sampaoli que es mucho más risueño de lo que aparenta en la sala de prensa, ya que ahí intenta concentrarse para dar buenas respuestas a los periodistas. Y estos días, con la llegada de Walter Montoya, hemos podido comprobar que no miente.



El técnico del Sevilla, pese a ser natural de Casilda (Santa Fe), es hincha de River Plate, y de ahí partió su broma al último fichaje nervionense. "Me enteré que ibas a Boca; si no, no estarías aquí", le dijo nada más verle, según explica Diario Popular y delatan las imágenes de SFC Televisión.





