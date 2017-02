José María Cruz: "El suelo del Sevilla debe ser el sexto puesto"

El director general del Sevilla FC, José María Cruz, dijo hoy que "el suelo" del primer equipo "debe ser el sexto puesto" en la clasificación y su reto, "aprovechar la debilidad deportiva" de sus "tres grandes rivales", en referencia a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Cruz, en un coloquio de la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (ADACEM) del que ha informado el Sevilla, afirmó que el club aspira a "mantener un nivel sólido como el que ha tenido", y "crecimientos estables" para "estar bien posicionado para el incremento que se va a producir en el reparto de los derechos televisivos".

Además, señaló que el Sevilla debe mantener una estructura accionarial "que siga permitiendo dotar a la entidad de estabilidad" para acercarse "a los equipos más grandes a nivel nacional y europeo".

"La aspiración del Sevilla es dotarse de una plantilla que pueda competir para optar cada año a tener un suelo que esté en el sexto o séptimo puesto de la clasificación. Nuestro reto es, teniendo el cuarto presupuesto del fútbol español, a veces el quinto, tener una plantilla que rinda para no estar por debajo de ese puesto", dijo.

Abundó en este argumento al afirmar que estar clasificado para la Liga de Campeones no les debe "hacer perder el norte" y, por tanto, aseveró que la aspiración sevillista "no es hacer un equipo de 'Champions', sino hacer un equipo de Europa 'League' para poder competir dignamente en 'Champions'".

Confesó que el club no quiere pegarse "un batacazo" económico "si las cosas no salen" y que, por ello, el reto es no estar por debajo del sexto y aprovechar la debilidad de sus grandes rivales "para tener una opción de ganar la Copa del Rey o, incluso, por qué no, este año, tenemos la ilusión puesta en llegar a los últimos partidos de Liga con opciones reales de ganarla", señaló.