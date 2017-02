Castro: "Antiviolencia está en un error, porque Biris somos casi todos los sevillistas"

José Castro, presidente del Sevilla, ha analizado en Radio Marca los últimos acontecimientos de la actualidad sevillista que pasan por los incidentes con los 'Biris' tras el último comunicado del club en el día de ayer, en el que se informaba que la Comisión Estatal contra Violencia catalogaba al grupo 'Biris Norte' de violento, prohibiendo así toda simbología de dicho grupo en todos los campos de España.

"Es un tema delicado, pero no es nuevo. Es una medida que toma el Sevilla, pero que nos hemos visto obligados a tomar. Desgraciadamente Antiviolencia ha denominado como violento al grupo 'Biris' y 'Biris Norte', por culpa de unos pocos, y eso conlleva que no podamos dar acceso a esos símbolos. Es verdad que, desde que tuvieron lugar aquellos hechos antes del partido ante la Juve, la policía no dejaba entrar pancartas. Pero sí que es verdad que desde que el grupo 'Biris' fue catalogado como violento, el club se reunió con la Comisión Antiviolencia para defender que debería diferenciarse entre el concepto 'Biris', que es un sentimiento muy arraigado en nuestra afición, y el concepto 'Biris Norte'. Pero para ellos no es así, lo que nos obliga a que la prohibición vaya para todos", ha explicado José Castro, que continuó con su exposición: "Desde 1975 son muchos los sevillistas que son 'Biris', lo que no significa cometer tropelías ni altercados, sino animar y llevar en volandas a nuestro equipo. Y otra cosa son esos delincuentes que cometieron aquello, siendo expulsados esa misma noche como abonados de la Entidad, sin esperar el juicio de nadie, porque aficionados del Sevilla no pueden cometer esa atrocidad, que recordemos pudo acabar con la vida de una persona, sin que nosotros no tomemos medidas. La esencia 'Biri' es la esencia de animar, de apoyar al equipo y de llevarlo en volandas. Pero ahora hay unos pocos que, bajo el nombre de 'Biris Norte', comenten incidentes como aquel. Son violentos que se amparan en ellos, lo que no quiere decir que muchos 'Biris' sean violentos. La esencia 'Biri' no se puede castigar porque es la esencia de muchos sevillistas. Pero eso no lo entiende la Comisión Antiviolencia".

Pese a todo, el presidente del Sevilla espera que Antiviolencia entre en razón. "Se lo hemos explicado, porque queremos que entiendan que aquello fue obra de unos pocos y que la palabra 'Biris' es otra cosa, es un sentimiento de todos los sevillistas que nació en 1975, que nos abarca a todos, desde Gol Norte, Fondo, Gol Sur o Preferencia. El tiempo nos tendrá que dar la razón, porque la palabra 'Biris' no tiene que significar violencia, sino animar, apoyar y ayudar al equipo en su pelea en el campo. Pero Antiviolencia entiende que es lo mismo y están en un error. La afición del Sevilla le demostrará que hay que discriminalizar la palabra 'Biris', porque 'Biris' somos casi todos los sevillistas".

Elementos de animación en la grada: "Siempre han estado permitidos en nuestro estadio, han sido los aficionados quienes no han querido usarlos. Lo que no se puede entrar es con una pancarta, porque nos obliga Antiviolencia, con simbología 'Biri', pero sí megáfonos, altavoces, bombos... Y tampoco es real que no puedan entrar aficionados porque lleven una camiseta o una bufanda que ponga 'Biris'. Hablamos a nivel colectivo. Es una pena que teniendo al equipo en un nivel deportivo máximo, no haya forma de que nos centremos en el fútbol, en el partido del domingo y en lo mucho que nos estamos jugando. Pero insisto, nosotros vamos a cumplir la ley y vigilaremos por que la cumplan los demás. Por ejemplo, fuimos los primeros en denunciar a otros grupos tachados radicales y violentos como el del Atlético de Madrid. Vigilaremos que la ley sea igual para todos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, que en nuestro estadio el comportamiento sea modélico, pero también que haya la misma ley para todos".

Los insultos de la grada: "Tenemos que dejar de hacerlo porque no nos trae más que multas. Espero que este domingo la gente entienda que hay que animar, apoyar y llevar en volandas al equipo, que está en una magnífica racha, y que nadie pueda dividirnos. Tenemos que animar, luchar todos juntos y, si hay que gritarle a alguien, que sea a mí, pero no al equipo. Al equipo hay que llevarlo en volandas para que siga ganando".

Incidentes en la previa del Sevilla-Juventus: "Con lo ocurrido en 'El Papelón' se ha cruzado la línea peligrosa, se pudo acabar con la vida de una persona. Aquello fue un error gravísimo que nos da vergüenza. Y es el motivo que nos tiene aquí. Lo demás todo tiene solución, que podamos acabar con los insultos, que se anime... Pero cruzar aquella línea es lo que ha llevado a Antiviolencia a calificar de radical y violento a todo lo relacionado con 'Biris' y 'Biris Norte'. Y sancionará si ve algún distintivo. Pero que nadie se ampare en que una pancarta esté prohibida para decir que los utensilios necesarios para animar al equipo también están prohibidos. Si no se usan es porque no quieren. Y los sevillistas estamos obligados a animar al equipo y llevarlo en volandas para conseguir objetivos deportivos que es, al fin y al cabo, nuestra razón de ser".

Altercados en la peña sevillista de Barcelona: "Es de las cosas más desagradables que he vivido en el fútbol. Algo estamos haciendo mal, y yo me incluyo, en el fútbol cuando hay esos energúmenos que son capaces de hacer cosas como esas".