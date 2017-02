Jovetic: "Estoy muy contento y me gustaría quedarme aquí"

El jugador del Sevilla Stevan Jovetic habló en la noche de ayer para los medios oficiales del club, donde repasó su pasado, presente y futuro. El montenegrino lleva una racha espectacular desde que aterrizó en la capital hispalense, puesto que acumula tres goles y una asitencia en cuatro partidos.

Jovetic confía en la calidad de la plantilla y en el sueño de ganar LaLiga: "Ganar LaLiga no es imposible, lo hizo el Atlético de Madrid hace unos años, pero Madrid y Barcelona siempre son los favoritos y es muy difícil. Vamos paso a paso y veremos hasta dónde podemos llegar. El grupo humano es muy importante, puedes tener los mejores jugadores del mundo, pero si no hay química, es imposible ganar. Si ganas a un equipo como el Real Madrid, quiere decir que eres muy bueno, pero hay que tener los pies en el suelo e ir paso a paso".

Samir Nasri fue uno de los que hizo más fácil la llegada del delantero a Sevilla: "Es muy amigo mío porque coincidimos en el City, es muy buen chico. Nasri me dijo que el entrenador es muy bueno, que el ambiente es muy familiar, los jugadores de mucho nivel, y es todo lo que me he encontrado".

Además, el jugador está en racha desde que viste la camiseta rojiblanca: "Marcar es algo único, fue una pasada el gol al Madrid en Liga. La asistencia también es una sensación muy bella. Me gusta mucho hacer asistencias. Cuando marca, eres feliz tú y cuando asistes, es feliz que el que mete el gol y el que asiste, también".

Stevan Jovetic se mostró agradecido por la oportunidad que le ha dado el Sevilla: "Estoy muy feliz aquí, me han aceptado muy bien desde que llegué. Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado, quiero seguir aquí".