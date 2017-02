Ánimos del Sevilla para Krohn-Dehli

Tras ser operado la semana pasada del menisco interno de su rodilla derecha, la contraria a la que se lesionó de gravedad en abril en Donetsk,tiene complicado reaparecer esta campaña, aunque los servicios médicos del club no han querido fijar un plazo de recuperación.Mientras tanto, la entidad ha querido solidarizarse con el danés a través de un vídeo con sus mejores momentos como sevillista, deseándole que regrese pronto. "Michael. Nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro futbolista. Sabemos que has pasado por malos momentos, por duras experiencias. Pero sabes que estás acompañado. Que estás arropado. Eres Grande, eres necesario, y siempre lo has demostrado. Te esperamos. Vuelve pronto".