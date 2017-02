Biris Norte anuncia el cese de su actividad como colectivo

Biris Norte ha emitido un comunicado en el que anuncia el cese de su actividad en el Gol Norte del Sánchez Pizjuán debido a la prohibición de que introduzcan la pancarta con su emblema en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En el mismo emplaza al club a una reunión para poder "dar una solución lo antes posible" a esta situación.

A continuación, el comunicado íntegro:

Tras el comunicado emitido por el Sevilla F.C. y en virtud de las medidas tomadas contra la entrada de nuestra pancarta en cualquier estadio donde juegue nuestro club, queremos comunicar que:

Nuestra razón de existencia es el Sevilla F.C., seguirlo y animarlo donde quiera que juegue, cantar por él, tifar por él, viajar por él. Durante más de 40 años ha sido lo único que ha unido a cada persona vinculada a Biris Norte, con ideas diferentes de como animar, de como llevar la vida dentro y fuera del estadio, pero siempre una sola voz para luchar por el Sevilla agrupadas detrás de nuestra pancarta.

Que cuando se prohíbe el emblema de Biris, se prohíbe que esa historia, que esa idea, esté en el estadio, permite que estén los miembros de Biris, pero no permite que esté Biris como colectivo.

Que en esta situación, y dado que nuestro grupo no va a poder ejercer la labor para la que existe, suspendemos totalmente nuestra actividad como colectivo hasta que se posibilite la entrada al estadio de la pancarta que nos representa.

Que el cese de actividad será en todos los aspectos, y pedimos a los miembros de Biris Norte que a partir de hoy todo lo que hagan sea de manera personal, y no como miembros de un colectivo. Biris Norte no se hace responsable de ningún acto, ni positivo ni negativo, que se haga en su nombre.

Pedimos también a la que ha sido nuestra grada desde 1975, que este domingo muestre al mundo lo que es Gol Norte cuando se le quita la magia. Que vean el fútbol sentados, que enseñen a los dirigentes que no luchan por lo suyo en lo que convierten la mejor grada que ha existido en toda la historia del fútbol de este país.

Solicitamos al resto del sevillismo que comprendan que a nadie le duele más esta decisión que a nosotros, pero que creemos que es la única solución a la sinrazón que se nos ha planteado sin perder la dignidad y mostrando respeto a cada miembro que se ha colocado detrás de la pancarta.

Agradecemos todas las muestras de apoyo, desde los colectivos sevillistas y pertenecientes a otros clubes, a los jugadores y ex jugadores, y por supuesto a cada uno de los sevillistas que a título personal nos lo han hecho llegar.

Emplazamos al club a sentarse con nosotros y dar solución lo más pronto posible a esta situación, en una temporada que puede ser histórica, no deben permitir que nadie desde Madrid cree una guerra civil en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para evitar dicha confrontación hasta que se encuentre solución dialogada, pedimos al sevillismo que no realice ningún cántico que no sea de ánimo a los jugadores. Es momento de estar unidos, nada bueno trae la división procurada desde más allá de nuestro estadio.

Y recuerden, "mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor", seguiremos peleando, nuestra pancarta volverá a lucir en el Mágico Gol Norte".