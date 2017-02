Novedades en la lista de Sampaoli.

Jorge Sampaoli ha dado a conocer la lista de convocados para el partido de este domingo ante el Villarreal, encuentro para el que recupera a Vitolo, que no estuvo ante el Espanyol. También regresa Carriço tras varias semanas en el dique seco. Por el contrario, el argentino no podrá contar con Nico Pareja, sancionado, ni con Escudero, que no ha superado sus molestias. Tampoco está el recién llegado Walter Montoya.

La lista completa, de 19 jugadores, la forman: Sergio Rico, David Soria, Mariano, Lenglet, Mercado, Rami, Carriço, Kranevitter, Iborra, Nzonzi, Sarabia, Ganso, Nasri, Correa, Franco Vázquez, Vitolo, Jovetic, Vietto y Ben Yedder.