La plantilla del Sevilla apela al "espíritu Biri" y pide "sentir el calor" de la afición

La plantilla de jugadores del Sevilla emitió este sábado un comunicado en el que destaca que quiere y necesita "sentir el calor" de la afición en el partido del domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Villarreal.



Con un ambiente enrarecido entre los hinchas después de que esta semana el club anunciara que, a requerimiento de la Comisión Antiviolencia, prohibirá el acceso y la exhibición en el estadio de pancartas, banderas o cualquier elemento de animación colectivo que contenga la terminología de 'Biris' -grupo de seguidores sevillistas-, el equipo espera que esta circunstancia no enturbie el discurrir del encuentro.



Así, en un comunicado que distribuye la plantilla en la web oficial del club, los futbolistas quieren "expresar, en estos momentos" su "apoyo total a todos los que conforman el sevillismo".



"Nuestra hinchada es sin duda uno de los grandes pilares en los que se basan los éxitos conseguidos por el club. Todos los que conocemos por dentro el Sevilla sabemos que el espíritu Biri se centra en el amor a unos colores y en el máximo aliento a su equipo y no está relacionado con la violencia", destaca el escrito.



"Los violentos no tienen cabida en el mundo del fútbol y queremos igualmente dejar claro nuestro rechazo frontal a todo tipo de violencia, verbal o física con la excusa del fútbol, pero éste no se entiende sin la pasión ni la animación. Queremos y necesitamos sentir el calor de los nuestros. Los objetivos se cumplen solo si todos estamos unidos, remando todos en la misma dirección", concluye el comunicado de la plantilla.





Porque siempre nos habéis arropado, porque sois nuestro corazón y nuestra fuerza. Unidos por un sentimiento sevillista, sentimiento biri ???? https://t.co/aFYLkybdXW „ Vicente Iborra (@Iborra_Vicente) 4 de febrero de 2017