Huérfano sin Pareja

En verano se especuló sobre su posible salida en verano al Espanyol, ya que no parecía entrar en los planes de Emery para su nuevo proyecto, pero la llegada de Sampaoli supuso un giro absoluto en la situación de Pareja, ya que el argentino responde al perfil deseado por su compatriota para salir desde atrás. Tanto es así que el central no tardó en asegurarse un puesto en el once del casildense para rápidamente erigirse en bastión de un equipo que le añora considerablemente cuando se ausenta, y no sólo en la faceta meramente defensiva por su experiencia y capacidad de anticipación, sino también en la elaboración por su precisión en el pase largo y su seguridad en el arranque de las jugadas. Pareja ofrece otra vía para sorprender al rival y se echa de menos cuando no está, lo que se ha tratada de minimizar con la llegada de Lenglet, también fino en la salida.

Esta importancia del bonaerense se refleja en los números del equipo cuando Sampaoli no ha contado con sus servicios, ya que el Sevilla no conoce la victoria en Liga sin su presencia. En las cuatro citas que se ha ausentado, los nervionenses han firmado tres empates, contra Eibar, Sporting y Villarreal, y sufrido una derrota, ante el Barcelona. Su última 'falta' se produjo el pasado domingo contra el 'Submarino', partido que se perdió por sanción y en el que los suyos no encajaron ningún gol pero tampoco se pudieron apuntar el triunfo.

Tampoco saltó al terreno de juego en la eliminatoria copera contra el Real Madrid, con una derrota y un empate, lo que deja al choque de Champions contra el Dínamo de Zagreb en casa como el único en el que el Sevilla de Sampaoli se impuso sin la presencia de Pareja, que, está disponible para el domingo.