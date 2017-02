Las diferencias entre Sevilla y Barcelona, según Rakitic

Ivan Rakitic llegó al Sevilla F.C. el 28 de enero de 2011 y se convirtió en un ídolo para el club nervionense. Pero el croata no sólo se convirtió en una estrella en lo futbolístico en la capital hispalense. Rakitic supo adaptarse a la perfección a la idiosincrasia sevillana y en Sevilla conoció a la que actualmente es su espesa. En julio de 2014 el centrocampista fichó por el F.C. Barcelona y se fue a la ciudad condal. Tres años después de su llegada a Barcelona, el croata ha comentado en una entrevista para la revista 'Novi List' las diferencias que existen entre Sevilla y Barcelona y lo difícil que fue el cambio de ciudad para su familia. "No puede decirse que sea catalán, no puedo admitir eso teniendo una mujer que es de Sevilla (risas)... El ambiente en el que vivimos ahora es completamente diferente al de Sevilla. No tienen nada en común. En Sevilla las personas son más como nosotros. La gente es muy amable y agradable en Sevilla, muy cercana. Sólo hacen falta cinco días para conocerte como si fueran cinco años. En Sevilla son muy abiertos. Cuando se necesita algo siempre te tienden la mano".

"En Barcelona las personas son diferentes. Digamos que ... Algo así como el suizo (Rakitic nació en Suiza y jugó en el Basilea), no son tan abiertas. Se respetan unos a otros, pero siempre se mantiene una cierta distancia. Algo así como: si no me tocas, yo no te haré daño. Aquí cada uno tiene su propio círculo de personas con las que mantienen una estrecha relación. En Sevilla es diferente, vas caminando por la calle y todo el mundo te saluda, aquí, ni se miran el uno al otro. Por eso para mi esposa fue difícil cuando nos trasladamos a Barcelona. Por eso en Sevilla mantengo un gran círculo de amigos que siempre estuvo con nosotros", continúa Rakitic.

"Para mí fue más fácil adaptarme, aunque también conocí en Sevilla a un gran número de amigos. Llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie. Debíamos acostumbrarnos al nuevo entorno y por eso, cuando llegamos, nos fuimos al centro de la ciudad, queríamos conocer Barcelona de primera mano y gente nueva... Estamos acostumbrados a Barcelona y Cataluña, y estamos muy bien aquí", concluye el croata, que ahora vive en Castelldefels, en la misma zona que Messi, Suárez o Mascherano, quien es su vecino actualmente.