Ganso, de los destellos al ostracismo

Por nombre y precio, Paulo Henrique Ganso aterrizó en Nervión como una de las incorporaciones estrella de la presente temporada, pero cruzado el ecuador de la competición el brasileño se ha alejado de las expectativas generadas, a las que tan sólo se acercó con destellos puntuales en contados encuentros. El brasileño nunca ha gozado de continuidad con Jorge Sampaoli, primero lastrado por su falta de ritmo y después porque sobre el campo no ha respondido a las exigencias del técnico, que, al margen de explotar su talento, le pide un trabajo defensivo que el ex de Sao Paulo no ha completado en sus oportunidades sobre el terreno de juego. El casildense pensó en él en un principio como alternativa a Nasri, pero, tras varias probaturas, no le convenció y poco a poco lo ha ido sumiendo en el ostracismo, hasta el punto de que acumula cerca de tres meses sin jugar en Liga, ya que su última aparición se produjo contra el Depor el 19 de noviembre, y un mes en general -no pisa el terreno de juego desde la ida de los octavos de Copa contra el Real Madrid, el 4 de enero-.

En total, ha disputado 12 partidos como sevillista, seis de ellos en la LaLiga, disfrutando únicamente de 644 minutos y de siete titularidades, tres en el campeonato liguero, lo que supone un pobre bagaje.