Vitolo, sin miedo al 'castigo' en Las Palmas

Después de tres temporadas y media como sevillista, Vitolo sigue sintiendo un cosquilleo cada vez que se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo en el que se formó, del que se declara fiel seguidor y del que incluso hizo socios a sus dos hijos. Por ello, el canario no escatima en elogios hacia el conjunto de su tierra.





Siempre es especial volver a la tierra que me vio nacer aunque sea para jugar contra el equipo que me vio crecer. pic.twitter.com/3URiUrqMIt „ Vitolo (@VitoloMachin) 8 de febrero de 2017

"Las Palmas tiene un auténtico equipazo y juega muy bien al fútbol. A nivel personal, es un encuentro emotivo, porque me mido al equipo que me lo dio todo", ha declarado el internacional en una entrevista concedida al diario 'La Provincia', donde volvió a salir a la luz el polémico penalti que provocó en el choque de la primera vuelta en elCon 0-1 en el marcador a favor de los amarillos, en el minuto 88,fingió una falta de Bigas dentro del área que acabó con la pena máxima transformada por Sarabia, dando alas para una remontada que certificó Carlos Fernández en el alargue.Cinco meses después, enno han olvidado dicha jugada, de ahí que flote en el ambiente la posibilidad de que le reciban con pitos el próximo domingo. Un castigo que el sevillista asume no sin pesar."Ojalá pudiese cambiar aquella jugada. Será un partido muy especial, y a la vez, tremendamente difícil. Si me pitan, tendré que aceptarlo. Pero ojalá, de todo corazón, que no sea así. Después de aquel partido, pasé unos días horribles. Estuve muy mal. Fíjese, que hasta los compañeros me decían que me veían mal anímicamente. Fue una acción que si pudiese borrarla lo haría, sin lugar a dudas. Queda en mi memoria como uno de los peores días de mi vida deportiva", explicó el extremo, que recordó que ya pidió disculpas en su momento a la afición amarilla y adelantó, además, que si ve puerta no lo festejará."Les comprendo. Pero ya he pedido perdón una y otra vez, ya van muchas. ¿Qué más puedo hacer? Estoy muy arrepentido. Les diría que si pudiese cambiar aquella jugada, lo haría sin dudarlo. Me sigue doliendo... Si marco no lo celebraré. Lay su afición merecen todos mis respetos", sentenció el canario.Muchos de los seguidores que le idolatraron durante su etapa como jugador amarillo le insultaron a través de las redes sociales al simular un penalti ante su ex equipo. Por ello,aseguró entonces sentirse "jodido" y "destrozado", pidiendo disculpas y dejando patente en su cuenta de Twitter que aunque le "den palos" seguirá siendo "aficionado de la UD allá donde esté". Un cariño que este domingo quizás no sea mutuo.