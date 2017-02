Enzo Maresca cuelga las botas

El exjugador sevillista Enzo Maresca ha hecho oficial su retirada de los terrenos de juego. A sus 37 años, el italiano ha decidido poner punto y final a una carrera que comenzó en 1998 y que tuvo sus mejores años en el Sevilla F.C. Maresca ha querido decir adiós al fútbol con una carta:

Con 37 años, después de casi 20 años de fútbol, he decidido terminar mi carrera... han sido años vividos con inmensa pasión, pasión que me ha llevado a jugar en 4 diferentes países, pasión que me ha dado la posibilidad de conocer culturas y mundos diferente.

Estoy orgulloso de todas las camisetas que me he puesto, desde la primera que fue la del West Beomwich Albión en el 1998, pasando por aquellas de Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Sevilla, Olympiacos, Málaga, Sampdoria, Palermo, y por último la del Verona.

Un enorme gracias a todos estos clubes que me han dado la oportunidad de crecer como jugador y como hombre.

Clubes que me han permitido ganar mucho (Supercopa Italiana 2002, Scudetto 2003, Europa League 2006, Europa League 2007, Supercopa Europea 2007, Copa del Rey 2007, Supercopa Española en 2007, Serie B en 2014).

Un gracias a todos los compañeros que me han acompañado en esta historia bellísima.

Estoy tranquilo. Siento la necesidad de empezar una historia nueva.

Y estoy feliz. Porque cada día puedo abrazar a mi familia.

Única fuente de energía.

Desde siempre y para siempre.

¡¡¡GRACIAS FÚTBOL!!!