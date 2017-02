Iborra: "Hemos tenido un par de resultados que nos han devuelto a la tierra"

El brillo de los objetivos de apariencia prohibitivos deslumbran a veces de tal manera que se puede llegar a perder la perspectiva, a olvidarse de las verdaderas metas y autoexigirse por encima de las posibilidades, por lo que de vez en cuando una bofetada de realidad sirve para seguir mirando hacia arriba pero con los pies pegados al suelo. Efecto que ha experimentado el Sevilla en el arranque de la segunda vuelta con dos tropiezos (con matices) ante Espanyol y Villarreal que le han recordado la diferencia entre las aspiraciones reales y su derecho a soñar con proezas como arrebatar el título a Real Madrid y Barcelona. Así lo reconoció en un ejercicio de franqueza Vicente Iborra, que una vez más evidenció que el vestuario está liderado por una capitanía plena de coherencia. "Es verdad que nos hemos ilusionado, pero hemos tenido un par de resultados que nos han devuelto a la tierra. No podíamos hablar de ganar la Liga, cuando prácticamente no habíamos empezado la segunda vuelta", indicó en los medios del club el de Moncada, que recordó en qué objetivo deben centrarse hasta final de temporada y que ahora se encuentra al alcance por su excelente posicionamiento. "Estamos en una posición privilegiada, el objetivo prioritario es entrar en Champions, es lo que tenemos que hacer. Hemos de tener los pies en el suelo y saber la dificultad que tiene conseguir esos objetivos".

Iborra insistió en esta idea, básica para no dispersarse y seguir pisando con la misma fuerza que hasta ahora. "Hay que estar con los pies en el suelo, sabiendo que mantenernos ahí va a ser muy complicado pero que tenemos confianza y mucha ilusión de seguir siendo regulares. Siempre con los pies en el suelo, sabiendo que esto es muy complicado, que es muy largo y queda mucho", comentó el centrocampista, que, no obstante, aclaró que el Sevilla no se achanta ante nadie y que mira a los ojos al que se le plante enfrente por muy poderoso que sea: "El equipo miedo no tiene ninguno, está preparado y es ambicioso para intentar conseguir los máximos puntos posibles".

En este sentido, Vicente Iborra explicó que en el vestuario no se ha perdido en absoluto la ilusión y que se cuentan las horas para recuperar la senda del triunfo. "El vestuario está con ganas de ganar después de estas dos últimas semanas sin hacerlo, con ganas de volver a tener una alegría, sumar tres puntos y mantenernos ahí arriba. Está siendo difícil mantener el nivel pero creo que estamos preparados para hacerlo", señaló el valenciano, quien confía en la capacidad del equipo para remontar el vuelo y continuar dando guerra.