El Mainz 05 apretó por David Soria en enero

La salida de Sirigu rumbo a Osasuna en los últimos días del mercado invernal acabó por aclarar la incierta situación de David Soria en la plantilla sevillista. El club decidió confiar en él para seguir compitiendo con Sergio Rico, aunque al madrileño tampoco le faltaban ofertas, contando hasta última hora con una interesante propuesta de la Bundesliga.

"Tengo que sentirme orgulloso porque el Mainz 05 estuvo esperando hasta el último momento, pero yo quería quedarme aquí. Nunca se sabe si la decisión que tomas es correcta, pero quería tener de nuevo la oportunidad y aprovecharla", comentó el cancerbero en el programa A balón parado de la televisión oficial de la entidad, donde mostró su afán por ganarse un sitio en la meta nervionense: "Si el club apuesta por mí, podré seguir aquí muchos años, trabajando y dando el máximo de mí. Ojalá pueda seguir cumpliendo mi sueño y ser el portero del futuro".

Echando la vista atrás, eso sí, Soria no esconde que la lesión sufrida en verano fue un importante contratiempo. "Han sido meses complicados, pasé de ganar la Europa League a verme fuera del equipo. No pensé que estuvieran afectados los cuatro dedos. Al conocer los resultados de las pruebas, lloré, por ser consciente del tiempo que estaría sin poder jugar", explicó el ex canterano de Madrid y Atlético, satisfecho con su respuesta en los partidos de Copa que ha disputado: "Me encontré muy bien, ante el Real Madrid sentí más tensión, pero me encontré muy cómodo y estoy contento. Ahora me gustaría poder ir cogiendo el ritmo y no perder las sensaciones".

Además, el joven guardameta recalcó que con Sergio Rico "sólo hay competencia en el campo", ya que fuera de él se llevan "genial", al tiempo que quiso agradecer el apoyo de Javi García, entrenador de porteros del equipo: "He llorado con él y luego me he recuperado con él, ha estado en todo momento conmigo".