Izquierdo: "Llegar al Sevilla es el sueño de cualquier jugador"

En la amplia lista de jugadores que maneja Monchi en cada mercado, Izquierdo era uno de los favoritos el pasado verano. Tanto es así que sólo la postura inflexible del entrenador del Brujas, Michele Preud'homme, impidió su fichaje, tal y como ha reconocido ahora el extremo colombiano.

"Fue una decisión del técnico y así se hizo. Por eso se complicó la transferencia al Sevilla. Además el club no quería venderme en ese momento", ha señalado el cafetero en As, donde, pese a todo, no descarta subirse al tren nervionense en un futuro: "Es un equipo grande que vende jugadores que ahora son reconocidos a nivel mundial. Llegar algún día al Sevilla es el sueño de cualquier jugador. Las cosas en la vida pasan por algo, a lo mejor no era el momento. En el futuro ya veremos qué pasa. No puedo romperme la cabeza con lo que pudo ser en el pasado. Al final de la temporada miraremos cuál es la mejor opción para mi futuro", comentó el cafetero, de 24 años, que también está en la agenda del Hamburgo, aunque tras ser elegido mejor jugador de la Jupiler League de la pasada campaña, LaLiga le atrae más.