Rusia 2018, el objetivo de Ben Yedder

El francés Wissam Ben Yedder aterrizó el pasado verano en Nervión con la clara intención de dar un salto en su carrera deportiva, después de haber demostrado ser un goleador en el Toulouse de la Ligue 1. Un trampolín deportivo con el que el delantero francés espera repetir la historia de tantos otros futbolistas que han pasado por el Sánchez-Pizjuán y, gracias a ello, han conseguido ser llamados por su selección.

"Perdí el carro cuando había una posibilidad. No fui lo suficientemente bueno en esos momentos. Salí de Francia para resolver dudas sobre mí. Si no estoy en Francia es mi culpa, pero la clave es entenderlo y enfrentarse a eso", ha comentado el punta en una entrevista concedida a France Football, donde también se marca un objetivo con miras al 2018: "Es un gran objetivo para mí. El sueño de la selección de Francia es lo que hace que me levante por la mañana, siempre he pensado en eso. Sé que no estoy lejos. La competencia es muy fuerte pero no me asusta. Que la vida decida".

Al margen de ello, el delantero sevillista también se ha referido a sus primeros meses en España, donde acumula 15 goles y tres asistencias como sevillista. "Hay mucha carga en España, los defensas están más cerca de ti, pero no recibes muchos golpes. Son difíciles de romper por la alta calidad de los defensores. Están muy centrados y siempre están en movimiento. Si haces una carrera hacia el banderín de córner estarán en tus talones. Así es difícil sorprenderles. En Francia son duras, pero estáticas", concluyó.