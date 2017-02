El Sevilla vigila a Ghezzal, que queda libre en julio

Siempre atento al mercado en busca de oportunidades, Monchi habría puesto sus ojos, según la prensa francesa, en el polivalente Rachid Ghezzal, extremo diestro de 24 años que también puede desenvolverse por la izquierda y en la media punta y que, además, cuenta con el valor añadido de que acaba contrato en junio, por lo que llegaría sin coste alguno.

El franco-argelino ya se ha enfrentado esta campaña al Sevilla con el Lyon, en los dos encuentros de la fase de grupos de la Champions, y suma dos goles y cinco asistencias en 23 partidos oficiales, pero aunque es un fijo para su entrenador, Bruno Génésio, no ha alcanzado un acuerdo de renovación con el club galo. Ghezzal desea cobrar como las estrellas del equipo y Jean-Michel Aulas no ha querido cumplir sus deseos, por lo que todo apunta a que saldrá. Pero no es el Sevilla el único interesado. También sena para Valencia, Atlético, Arsenal e incluso PSG.