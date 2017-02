Sitúan a Sampaoli como el favorito para suplir a Luis Enrique

Tras el batacazo del Barcelona en el 'Parc des Princes' de París a manos del París Saing-Germain de Unai Emery, no han tardado en aparecer los primeros candidatos al banquillo azulgrana. Y es que la imagen del conjunto culé en la noche de ayer ha dejado en muy mal lugar a un 'quemado' Luis Enrique, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio.

Y es que la continuidad o no del técnico asturiano al frente del Barcelona viene siendo objeto de debate en las últimas semanas en la Ciudad Condal, y tras la goleada encajado a manos de Di María y compañía, su futuro parece estar más fuera que dentro de Can Barça.

Así pues, el 'efecto dominó' que ha suscitado el futuro de Luis Enrique no ha tardado en salpicar al Sevilla.

Y es que

al frente del club de Nervión no está pasando desapercibida. Con el equipo en tercera posición en LaLiga y en octavos de Champions, el técnico argentino sería lapara el banquillo azulgrana la próxima temporada, según informa hoy The Telegraph.

Sampaoli firmó con el Sevilla por dos temporadas, aunque su futuro en Nervión no parece asegurado pues un equipo potente podría pagar su cláusula de rescisión y llevárselo este verano. Sin embargo, en una entrevista reciente, el argentino aseguró que no piensa más allá: "Tengo contrato por dos años y no pienso más que en este club, estoy vinculado sólo a eso. ¿El Barcelona? Sería una falta de respeto al Sevilla hablar de otro equipo. Estoy feliz aquí con estos jugadores y esta gente. No pienso más que en el domingo ni me ilusiona algo que no sea el Sevilla".

Sin embargo, dicho medio recuerda que el de Casilda estuvo a punto de hacerse con las riendas del Chelsea el verano pasado y que solo su escaso dominio del inglés, hizo que Abramovich se decidiera por el italiano Antonio Conte. Pese a todo, The Telegraph asegura que la opción de Ronald Koeman, exjugador azulgrana y entrenador del Everton, es otro de los candidatos que gusta a la directiva culé en caso de que, como parece, Luis Enrique no renueve su contrato.