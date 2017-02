La cláusula que no cobró Lautaro Acosta en el Sevilla

Monchi siempre dice que el de Lautaro Acosta (28) es uno de sus fichajes más desilusionantes. Hace poco lo recordó en Canal Sur: "Uno de los que más tiempo le dediqué. Fui a Argentina varias veces y volvía en al avión muy ilusionado. Pensaba que iba a cuajar aquí por su estilo, pero por lo que sea no fue bien. Se lesionó, la presión también?".

El 'Laucha', quien lleva algunas temporadas brillando en Lanús, también tiene una espinita clavada, según ha comentado en una entrevista concedida a Radio Marca Sevilla:

- Recuerdo mi fichaje por el Sevilla con mucha alegría. Tenía muchísimas ganas, me llegó la compra con 19 años. Una cosa así no pasa todos los días. Pero tengo esa espina clavada de no haber podido retribuirle tanto cariño desde el principio, lamentablemente por tantas lesiones que tuve.

- ¿Y por qué no triunfó?

- Llegué con muchas ilusiones que luego se truncaron lamentablemente por las lesiones, pero tuve la suerte de conocer un club espectacular al que hoy le va todo muy bien. Siento mucho orgullo que haya un técnico argentino (Jorge Sampaoli) que está haciendo las cosas muy bien.

- Le faltó continuidad.

- Fue muy dura esa etapa para mí (lesión de tobillo), gracias a Dios la he dejado atrás, pero yo creía que era definitiva en mi carrera. No le encontrábamos la solución. Todo eso trajo un montón de lesiones musculares. A Perotti y a mí nos pasó algo parecido y hoy lo dejamos atrás. En esa etapa no pude hacerlo mejor lamentablemente. Todo lo que pasó me enseñó mucho a ser el jugador que soy.

- También la competencia era alta, ¿no?

- Me encontré con jugadores increíbles, de mucho renombre, que fueron campeones y el principio del crecimiento de lo que hoy es el Sevilla. Aprendí muchísimas cosas, pero lamentablemente no pude seguir junto a ellos.

- ¿Cuál fue su mejor momento en Nervión?

- El gol ante el Athletic, en semifinales de Copa, ése sin duda es el mejor momento, por el partido, por lo que nos jugábamos. Fue una sensación hermosa, no pude mostrar ni un mínimo porcentaje de lo que podía dar, creo que ni jugué tres partidos seguidos.

- Seguramente, no...

- Tenia una cláusula con José María del Nido por la que, si jugaba tres partidos seguidos, se me daba más dinero. Pero fue increíble que no pudiera recibir nada porque no pude jugar tres partidos seguidos por las lesiones.

- No le sorprenderá, por tanto, el crecimiento que ha experimentado el club.

- No me sorprende por cómo se manejaba el club, era un club demasiado ordenado, venían haciendo las cosas bien. Aunque se vayan jugadores había un gran plantel y no se iba a querer que el club cayera en lo deportivo. Que se haya mantenido en el tiempo habla muy bien de la seriedad con la que trabajan los dirigentes del club, habla muy bien de cómo se van rehaciendo y renovando.

- Monchi...

- Yo era muy joven y no me di cuenta de un montón de cosas, luego me di cuenta de la importancia que tenia Monchi a nivel nacional y europeo, cómo se le respeta por todos lados. Me fui dando cuenta con el tiempo lo que significaba y lo importante que era. No me extraña que después haya conformado tan buenos equipos, tan competitivos. Monchi es una parte importante para que el club esté saneado económicamente.

- ¿Se habla mucho en Argentina de lo que está haciendo Sampaoli en el Sevilla?

- En Argentina no sorprende lo de Sampaoli, había trabajado muy bien en la selección chilena. Ya sabíamos lo que podía dar, tuvo una gran escuela, es muy trabajador, entiende mucho el fútbol y eso le está llevando a hacer un gran equipo, un gran grupo y a que pueda ser muy competitivo.

- ¿Le ve con opciones de ganar la Liga?

- Lo veo a la altura del Atlético de Madrid de hace unos años, pero es muy difícil lo de el Madrid y el Barça porque parece que no pierden nunca. Pero veo también muy firme al Sevilla, me parece un gran equipo, que ha sabido pelear LaLiga que tan dura es. Se ha posicionado muy bien y están muy bien en la Champions, puede tener la posibilidad de pelearla.

- Ante el Leicester sí debería pasar, ¿verdad?

- Lo principal es no subestimar al rival, la temporada pasada fue campeón de Inglaterra y tiene jugadores que han ganado un titulo con ese club y lo han apostado todo a la Copa. Si el Sevilla hace una eliminatoria inteligente y no subestima al rival, hoy es superior al Leicester.

- Conocerá a Walter Montoya, quien aún no ha debutado. ¿Qué nos puede decir sobre él?

- Lo veo bien, es un jugador joven que ya ha jugado en un club con mucha presión como Rosario Central, con muchos seguidores. No va a tener problemas con eso, entiende la presión de jugar en un equipo grande. Tiene mucho que aprender y mucho para aportar al Sevilla.