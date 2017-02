Parejo reconoce el "interés del Sevilla"

No es ningún secreto que el Sevilla realizó el pasado verano propuestas formales por Roque Mesa y Dani Parejo, si bien ni Las Palmas ni Valencia acabaron cediendo.

El canario nunca ha escondido que estuvo muy cerca de recalar en Nervión, mientras que el de Coslada lo ha hecho ahora, en un entrevista en AS. "Hubo un interés del Sevilla. Yo creía que mi ciclo había terminado, sobre todo por lo que te he comentado de mi familia. Desde el primer minuto le dije al club que yo quería salir, pero que mi idea era que fuera lo mejor para las dos partes. El club dijo que no y me quedé. Creo que he sido y soy un buen profesional; entreno todos los días, no me he perdido ningún entrenamiento, voy al máximo, creo que tengo una actitud ejemplar, para mí y para mis compañeros....", ha explicado Parejo, quien niega, eso sí, que se pusiese en rebeldía para tratar de forzar su llegada al Sánchez-Pizjuán: "No. Nunca. Yo allí lo que tuve fueron muchas conversaciones con Pako. Pako estaba cerrado en sus ideales, yo en los míos. Al final Pako dijo que yo, en ese estado, iba a ser negativo para el grupo y él decidió apartarme. Yo en ningún momento me negué. De hecho se lo dije: "Míster, nunca me he negado a entrenar ni a jugar". Cuando estaba apartado, cada ejercicio, cada indicación... la hacía, nunca me negué a hacer nada".