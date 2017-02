Sin la posesión sí hay paraíso

Sampaoli no se conforma únicamente con el fondo en una perenne búsqueda de una forma con la que deje huella. Lo ha repetido en múltiples ocasiones. Quiere que se le recuerde por ganar pero, sobre todo, por hacerlo con un estilo atractivo, con un fútbol que deslumbre a la afición y en el que se aprecie la vocación ofensiva de su equipo. Su propuesta pasa por tomar la iniciativa y marcar el ritmo del partido, mandar con el esférico e instalarse en el campo rival con la consecuente apropiación de la posesión.

Teoría que el casildense ha llevado a la práctica con éxito, y no sólo por los resultados cosechados, sino porque ha alcanzado por ahora su deseo protagónico en la mayoría de los partidos. No en vano, las estadísticas desvelan que en el presente curso liguero los nervionenses han dominado la posesión en 19 de los 22 encuentros disputados, con una victoria abrumadora en esta parcela en numerosos de los compromisos, como demuestra que en nueve ha superado el 60% y en tres el 70%.

Sin embargo, este equipo ha demostrado que sus garantías van más allá de este guarismo y que ya ni siquiera necesita acumular más minutos con la pelota que el rival. Su idea es controlar siempre, pero cuando le disputan la posesión no se achanta y se adapta a las circunstancias, como ocurrió en el Gran Canaria. A Las Palmas de Setién, con una propuesta similar a la de Sampaoli, también le gusta asumir los galones del choque y decantó la posesión a su favor, si bien el Sevilla aprovechó mejor su tiempo y generó más peligro.

Al final, los nervionenses no pasaron del 44% de posesión pero se llevaron los tres puntos, evidenciando que no les importa reinventarse y que también se sienten cómodos cuando les toca desempeñar un rol que no se corresponde con su filosofía.

Ya había adelantado este carácter camaleónico en Anoeta, donde la Real se apuntó la posesión (56%) y los nervionenses, una goleada sin paliativos (0-4). La única vez que ha caído cuando le superaron en posesión fue contra el Barça en el Sánchez Pizjuán, aunque con la mediación extraterrestre de Messi.