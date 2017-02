Sampaoli y el gran dilema de la rotación

Con un once cada vez más definido, bailando entre la zaga de tres centrales y la línea de cuatro atrás y uno o dos puntas en ataque, Sampaoli afronta una intensa semana, con hasta tres encuentros en liza, con un dilema importante: rotar o no rotar.

Llega a Nervión este sábado unen racha que acecha los puestos europeos. Un incómodo rival ante el que los sevillistas están obligados a vencer para no perder el paso deni dejar que se acerquen. Pero sólo cuatro días después, el miércoles, vuelve la ilusionanteal Pizjuán con la visita de unen horas bajas en la Premier, lo que acrecienta más si cabe el sueño de dar un paso casi definitivo hacia unos cuartos históricos.

Por ello, no es de extrañar que el técnico argentino medite reservar a algunos de sus baluartes en Liga, posibilidad que se ve multiplicada por el hecho de que el sábado siguiente habrá que afrontar el derbi en el Villamarín. Una cita que, además, se podrían perder varias piezas clave si juegan ante el Eibar y ven una amarilla.

En total son seis los apercibidos, todos ellos habituales en los planes del preparador de Casilda: N´Zonzi, una pieza casi insustituible que sólo se ha perdido dos partidos; Vitolo, probablemente el elemento más desequilibrante; Nasri, el futbolista de más quilates; Sarabia, el jugador número doce y recurso para casi todos los contratiempos; Nico Pareja y Adil Rami, los dos grandes pilares de la zaga.

El precedente de Gijón

Esto no quiere decir que Sampaoli vaya a prescindir de todos ellos frente a los armeros. La opción parece remota. Además, el precedente más similar invita a pensar que el ´Zurdo´ no es amigo de dejar en el banco a jugadores con los que cuenta por el simple hecho de que puedan perderse el próximo partido. Eso, al menos, dejó entrever cuando en Gijón puso en liza a Mariano y Mercado, ambos apercibidos, antes de recibir al Barça, con el riesgo de medirse a los culés sin un lateral diestro específico, siendo finalmente sólo Mercado quien no jugó por sanción.

Con todo, y aunque ha demostrado que raras veces prescinde de sus baluartes, la presencia de la Champions en este caso sí podría llevar al argentino a introducir alguna rotación, algo que ya hizo en la fase de grupos, lo que su equipo, sin embargo, acusó. Así, ante Las Palmas, días antes de viajar a Turín, descansaron Mercado y Vitolo, mientras que con el Depor, antes de recibir a la Juve, se quedaron en el banco el ´Mudo´, Rami y de nuevo Vitolo, que en ambos casos tuvo que salir al rescate para ser decisivo en sendas remontadas.

Menos suerte tuvieron los sevillistas en Granada, antes de visitar en un duelo decisivo al Lyon, aunque en ese caso Sampaoli tenía las bajas por lesión de Nasri y Escudero y no reservó nada más. Sí fueron múltiples los cambios, por su parte, en Bilbao, antes del choque en casa frente a los galos, en el que fueron suplentes Vietto, entonces fijo, Escudero, N´Zonzi, el ´Mudo´ y Vitolo. Demasiados cambios que desembocaron en una de las cuatro derrotas del curso. Un buen ejemplo, por tanto, para pensar que Sampaoli podría rotar ante el Leicester, pero con mesura.

Una base sustentada en 14 jugadores



Llama poderosamente la atención que en 22 jornadas de Liga, Sampaoli no haya repetido ni una sola alineación. Una circunstancia que, a la vez, no impide identificar claramente el once más común del argentino, como constata numéricamente el reparto de minutos de la plantilla.



Con Sergio Rico liderando este particular ranking y N´Zonzi como el jugador de campo con mayor participación, son siete los jugadores que rebasan la barrera de los dos mil minutos entre todas las competiciones, añadiéndose a los dos mencionados Mariano, Vitolo, Mercado, Rami y Franco Vázquez. Completarían el once ideal Escudero, Pareja, Vietto, que ha perdido su estatus de titular, y Nasri.



Sobre esa alineación tipo, el técnico argentino ha reforzado su base con la entrada de Sarabia, Ben Yedder, titular ahora, e Iborra. En total, 14 jugadores, a los que hay que añadir a Lenglet y Jovetic, llegados en enero. En segundo plano, por tanto, quedan Kranevitter, Correa, Ganso o Carriço, si bien todos ellos optan a ser de la partida ante el Eibar.