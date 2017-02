El "salto" de Franco Vázquez con Sampaoli

Es un jugador distinto, que no deja indiferente a nadie. Mientras algunos le tachan de indolente, otros aprecian sus grandes detalles de talento o su capacidad para estar siempre donde debe y oxigenar al equipo en las transiciones ofensivas. Franco Vázquez se convirtió, desde su llegada, en una pieza clave para Jorge Sampaoli, a quien se ha referido el 'Mudo' en una entrevista concedida a Italia 2.

"¿Si ha cambiado algo mi fútbol desde que estoy con Sampaoli? Sampaoli me ha hecho dar un salto desde el punto de vista mental. Él siempre quiere ganar, pero ganar jugando bien. Él quiere fútbol de ataque y que se desarrolle con la posesión de balón. Entonces, desde el punto de vista práctico, en el Sevilla estoy aprendiendo a presionar más alto y a ser más agresivo, que son dos claves para desarrollar el juego sin balón que exige Sampaoli", ha explicado.

El italo-argentino, por otra parte, se ha referido a su deseo de ser internacional, con cualquiera de las dos selecciones: "Me sentí algo decepcionado -por no estar en la Eurocopa-, sabía que sería difícil porque Conte tenía un grupo bastante sólido y compacto. Le agradezco al entrenador fijarse en mí y haberme hecho sentir la emoción de jugar con la selección de Italia, aunque fuera sólo en dos amistosos. Es cierto que todavía podría jugar con Argentina, pero no he hablado nunca con Bauza. Y tampoco con Ventura".