Sampaoli, sobre el Barça: "Son especulaciones, la realidad es el Sevilla"

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en sala de prensa, donde ha respondido a los rumores que lo sitúan como un firme candidato al banquillo del Barcelona si Luis Enrique no acaba renovando.

"Esas especulaciones mediáticas, que son un poco egoístas, no tienen la claridad de estar evaluando a un técnico que consiguió tanto como Luis Enrique. Esa banca quedará libre cuando Luis Enrique decida", dijo el argentino, que admitió no estar pendiente de otro club más que el Sevilla: "Yo estoy tranquilo, de mí no nace, así que no tengo nada explicar a nadie. Estaría intranquilo si yo lo propusiera o si pensara en algo alejado a mi escudo, pero no es así".

El preparador sevillista aseguró que solo le ocupa el día a día y seguir trabajando: "En mi mente está seguir trabajando todos los días para consolidar esta idea en el club que me trajo a Europa. Si me pregunta dentro de una semana quizás tenga más o menos fuerza porque depende del día a día. En esta profesión no me genera ninguna expectativa el comentario, sino la realidad, y la realidad es este club. El día de mañana nunca se sabe".