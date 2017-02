Análisis del Eibar: El éxito de una fórmula sencilla

Hacerlo sencillo no siempre es lo más fácil. Cuando Mendilibar lo ha logrado sus equipos han funcionado como un reloj. Este Eibar se caracteriza por su sentido práctico con balón y su solidaridad sin él. El resultado es un equipo que compite desde la humildad y vive cerca de los puestos europeos en su tercera temporada en la elite.

A caballo entre el, es éste último dibujo el que se ha consolidado, concomo único punta yasentado por detrás. Jugadores en racha que posibilitan que el equipo armero saque partido a una plantilla de bajo coste a la que ha añadido calidad con Pedro León y Fran Rico, aunque sus señas de identidad son otras. Líneas juntas,con la pelota, buscando la rápida salida por bandas para acabar en centros o en disparos, con la consigna de no conceder oportunidades para el contragolpe. Y es que los vascos viven mucho en campo rival, creando superioridad por los costados gracias a la profundidad de su laterales. Además, Mendilibar también ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar decisiones, como dejar en el banquillo apara consolidar a(titular hoy ante la ausencia de) para que ingrese, con más criterio, aunque la medular no elabora demasiado, buscando balones a la espalda de la zaga rival para que los pelee Enrich.

EL CRACK: SERGI ENRICH

Un ´9´ clásico que está sorprendiendo a propios y extraños. Con 181 centímetros de altura, aparenta ser un rematador puro, sin más, pero en realidad se trata de un delantero con más recursos de los que aparenta. Gracias a su fortaleza fija a los centrales y abre espacios, pero también resuelve con calidad en el área. Peleón y solidario, el balear está en el mejor momento de su carrera, con 26 años, y convierte en oro casi todo lo que toca. Con nueve tantos en Liga, viene de marcar cuatro en las tres últimas jornadas, reafirmando un espectacular estado de forma que hizo que el Fulham ofreciera en enero diez millones de euros. El Eibar, sin embargo, se mostró inflexible. Su hombre gol sigue en Ipurua.