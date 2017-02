José Castro: "Tenemos un gran problema con la zona Biri"

Tras la frialdad en el ambiente contra el Villarreal, este sábado se espera que se viva una situación similar en la visita del Eibar por la decisión de los Biris de no actuar como colectivo mientras se niegue la entrada a sus emblemas. Una actitud a la que se refirió ayer Sampaoli con síntomas de preocupación y que en el club se considera un problema serio. Así lo admitió el presidente, José Castro, en la cena de gala que el pasado jueves puso el broche de oro al homenaje a los Fieles de Nervión, socios con un mínimo de 25 años de carnet de forma ininterrumpida.

"Tenemos un problema, que no es pequeño, es grande con la zona Biri, que es la que más anima, la que más alienta al equipo", reconoció el máximo mandatario, que señaló que no es el momento para estas divisiones, sino para estar todos juntos y disfrutar de lo que está consiguiendo el equipo: "Tenemos que pensar hacia dónde queremos llevar a este Sevilla. Estamos en un momento idílico. Nuestra economía está saneada, por primera vez tenemos dinero en los bancos, algo que no ha sucedido en la vida, y tenemos al equipo tercero, haciendo sombra a los grandes con un presupuesto cinco veces menor. Estamos haciendo cosas impensables, y en este momento idílico, ¿nos vamos a hacer daño, vamos a dejar de animar a nuestro equipo, el que sentimos todos? No es el momento".

En esta misma línea, agregó: "Es el momento para que todos rememos en la misma dirección, para que todos nos olvidemos de cualquier tipo de orgullo y nos olvidemos de todo lo que no sea el escudo del Sevilla, los colores, la entidad".