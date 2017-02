Sevilla-Eibar: Aperitivo picante en la semana grande

Aspirar a todo implica jugar cada partido sin red. Encarar cada rival con los cinco sentidos para no perder pie con los poderosos. Ganar con la naturalidad de los muy grandes los encuentros en los que no está permitido fallar. Llega el tramo del calendario en el que hay que sacar lustre a las plantillas por la acumulación de partidos y el Eibar, mejor equipo de la segunda vuelta, no es precisamente el rival propicio para tener la mente en otro sitio. El aperitivo de la semana grande, con los platos fuertes de la Champions ante el Leicester y el derbi en el horizonte, llega con picante y en Nervión esperan que no se atragante para acudir a ambas citas con el zurrón lleno de puntos y de moral.

No le queda otra aque reservar fuerzas para lo que viene por más que arribe al Sánchez-Pizjuán, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos para poder asomarse a Europa., lo que le permitirá alinear su característica defensa de tres centrales conescoltando al galo y, o el recién recuperado, en el costado. En la línea de mediapuntas,tendrá descanso de inicio, mientras que si juega Escudero,, a quien Sampaoli reconocerá su desempeño como jugador número doce, ocuparía el sitio del, al que también oposita

El técnico tiene una fe ciega en el ítalo-argentino por todo lo que le aporta en el juego de posesión, pero también es consciente del maratón de partidos que se avecinan en un mes muy intenso, de ahí las dudas que mantendrá con el ex del Palermo hasta el final. No descansan Nasri ni N´Zonzi en el armazón sobre el que el Sevilla construye su juego ofensivo. La amenaza de la suspensión que pende sobre ellos por sus cuatro amarillas a un partido del derbi no evitará su concurso.

Arriba, Jovetic regresa al once para acompañar a Ben Yedder en la tarea del gol con el objetivo de que no se repita lo de hace quince días ante el Villarreal, cuando los blanquirrojos se quedaron sin marcar por primera vez en los últimos 27 encuentros en el Sánchez Pizjuán.

Un Eibar enrachado

El Eibar llega enrachado y con la sensación de que tiene mucho que ganar en Sevilla. Mendilibar, que no ha vencido nunca en Nervión, tiene la importante ausencia de su capitán, Dani García, al que suple Fran Rico, y la duda de Luna, que de no jugar dejaría su puesto a Arbilla, con Capa en la diestra. Sergi Enrich, cuatro goles y dos asistencias, en los últimos tres partidos, es la gran amenaza.