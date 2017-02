Bartomeu dice que no hay "plan B' a Luis Enrique

Mucho se ha hablado tras la calamitosa derrota del Barcelona en París en la Champions sobre la posibilidad de que Jorge Sampaoli sea el sustituto de Luis Enrique si el asturiano y el conjunto culé no llegan a un acuerdo para seguir unidos a partir de junio.

A eso se ha referido hoy Josep Maria Bartomeu, presidente de la entidad azulgrana, que ha manifestado que la directiva no tiene un 'plan B' en caso de que Luis Enrique no siga. "Acordamos que hablaríamos en abril, ahora estamos centrados en la competición. Y así estaremos hasta abril. Ahora hay que centrarse en jugar. Es el entrenador que queremos. Lo ha hecho muy bien. Ha ganado casi todos los títulos que había en juego. No hay plan b. Encantados con su trabajo, muy satisfechos. Todo el mundo está muy unido. Es un vestuario muy unido, está muy bien, con ambición. Todos están muy contentos. Hay una unión total del vestuario", ha señalado antes del partido contra el Leganés.

Bartomeu incluso se mostró esperanzado con la posibilidad de pasar a cuartos de la máxima competición continental. " "No nos salió como queríamos. El resultado no es bueno. Pero quedan cuatro partidos de liga antes de la vuelta, ya habrá tiempo de hablar de la Champions, pero confiamos en los jugadores y en los técnicos para remontar. Es difícil, pero posible. Aquí no hay nada revuelto. Esto en absoluto es una debacle. El mes de enero y el de febrero ha sido duro, pero el equipo sigue. Hay que continuar en la lucha por la Liga. Hay cuatro partidos de liga, tres en casa, y esperamos sacar buenos resultados. Cada equipo tuvo un plan y salió mejor el del PSG, pero no desmerecemos a nuestro equipo ni técnicos. Hay que darles ánimos para la vuelta y para todos los partidos", dijo.

Sampaoli ya dejó claro en la previa del partido contra el Eibar que su "realidad es el Sevilla".