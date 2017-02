Blindar a Sampaoli es hoy sólo una intención

Dicen que la fe mueve montañas y buena prueba de ello es cómo la confianza depositada por Jorge Sampaoli en su idea, su Amateurismo, ha conseguido tornar en elogios las críticas del inicio de temporada. Un técnico, el casildense, que se ha convertido en la auténtica revelación del fútbol europeo, plasmando un juego muy atractivo con un Sevilla Fútbol Club que hoy por hoy lucha por cotas muy altas como plantarle cara a los grandes en Liga o soñar con todo en la Champions, donde mañana miércoles, ante el Leicester, apela a colarse entre los ocho mejores clubes del mundo. Y claro, destacando así, no es de extrañar que muchos sean los clubes que no le pierden ojo al ahora técnico sevillista, entre ellos un Barcelona en el que Luis Enrique parece tener fecha de caducidad a final de temporada. Un interés procedente de la 'Ciudad Condal' que Sampaoli no ha querido alimentar, pero que sí tiene a los de Nervión con la mosca detrás de la oreja.

Con un año más de contrato firmado (que lógicamente podría acabar rompiéndose este verano como tantos otros contratos), la intención del conjunto sevillista no es otra que la de poder blindar a su técnico, estando encantado de poder ampliarle su contrato, tal y como aseveran desde el club a ESTADIO Deportivo. Una realidad que hoy, sin embargo, es sólo una intención, no existiendo nada más allá por ahora. De hecho, según ha podido confirmar este diario, no ha existido ningún movimiento concreto hasta la fecha, estando las miras puestas en otros aspectos deportivos que ahora copan mayor interés, como los octavos de Champions. ¿Que en Nervión quieren alargar su presencia en Nervión? Obvio, pero por ahora son todo buenas intenciones.