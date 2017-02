El Sánchez Pizjuán pierde el norte

El Ramón Sánchez- Pizjuán ha perdido el norte. Literal. Y bien pudo comprobarse el pasado sábado, durante el partido en el que los de Jorge Sampaoli acabaron imponiéndose por dos goles a cero ante un Eibar que se lo puso muy difícil, atascando su salida de balón con una presión adelantada que asfixió al Sevilla en la creación. Un atasco que sólo pudo resolver la calidad del plantel sevillista y el Ramón Sánchez Pizjuán, que acabó entendiendo que el equipo está por encima de todo y que al campo se va para intentar llevarlo en volandas a ganar.

Todos, o casi todos. Pues el conflicto abierto con Biris Norte después de que Antiviolencia los declarara públicamente un grupo violento y prohibiera la entrada a los recintos deportivos de cualquier tipo de simbología del mismo, ha traído consigo una 'Bombonera' de Nervión ronca, sin apenas voz. Y lo que es peor, enfrentada. Pues ayer los ultras, en su enfado, aprovecharon para cargar contra la gestión del presidente, entonando al unísono eso de "Pepe Castro, marioneta". Una actuación que no agradó al resto de sevillistas, sabedores de que el equipo no estaba cómodo sobre el terreno de juego. De ahí que el resto del graderío del Sánchez Pizjuán se volcara a abuchear al Gol Norte, provocando, también, la reacción de estos. Un espectáculo dantesco durante ciertos momentos que pone de manifiesto que el Sánchez Pizjuán ha perdido el norte. De ahí que no sea de extrañar que futbolistas como N'Zonzi se hayan referido a ello a través de las redes sociales: "Afición, necesitamos su apoyo SIEMPRE. Estamos dando todo en la cancha y hay que tener una actitud positiva, siempre! #nomaspitosmasapoyo".

También se refirió a ello el exsevillista Antonio Luna, que el sábado volvía al Pizjuán con la elástica del Eibar: "Conozco un poco la situación y es una pena porque si hay algo por lo que se caracteriza el Sevillla y el Sánchez Pìzjuán es por la unión de la afición, animar, empujar y eso se le hace cuesta arriba a los rivales".