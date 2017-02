"La etapa más difícil" de la carrera de Monchi

Monchi ha concedido una entrevista a AFP, en la que destaca que el crecimiento del Sevilla no es flor de un día y que superar la barrera histótica de los octavos de final de la Liga de Campeones se antoja como necesario para que la entidad pueda dar un nuevo salto, el de estar entre los ocho mejores equipos de Europa.

- Tras ganar tres veces la Europa League, se puede ver a un Sevilla destacado en la Champions.

- Hay una sensación de inacabado, porque en la Champions nunca hemos logrado meternos en cuartos de final. Tenemos mucho entusiasmo y la ambición de meternos entre los ochos mejores equipos de Europa. Sería un paso adicional para el crecimiento del club, para nuestra marca, para la confianza de nuestro proyecto.

- ¿La salida de Unai Emery al PSG el pasado verano perturba ese proyecto?

- Ha sido la etapa más difícil de mi carrera, no ya por razones personales, sino porque hubo un cambio repentino de entrenador cuando estaba planificando la temporada. Fue un reto para la gestión deportiva, pero creo que reaccionamos bien.

- En la Liga está luchando con Real Madrid, Barcelona y Atlético. ¿Es más asequible para usted ganar la Champions?

- En principio, para los equipos de España que no están entre los más habituados a ganar esos títulos, la Liga de Campeones es muy, muy difícil, pero tal vez ganar la Liga sea igual de complicado.

- El Leicester no está bien en la Premier, pero fue primero en su grupo de la Champions. ¿Cómo analiza eso?

- Es sorprendente, porque creo que trabajo es bueno y el lugar que ocupa actualmente en la clasificación no se corresponde con ello. Ni con la calidad de su plantilla ni con la capacidad de su técnico.

- ¿Cómo se explica que los clubes ingleses, siendo tan ricos, no brillen en el panorama europeo?

- No puedo dar consejos, pero viví en Londres durante un tiempo para estudiar cómo trabajan allí los clubes. Funcionan bien a nivel deportivo, la mayoría tiene un buen departamento scouting€ Pero, en mi humilde opinión, después hay un problema de comunicación. Es decir, esa buena información que recopilan no se utiliza después par tomar decisiones.

- Por el contrario, ¿cómo ve el papel que desempeñan los equipos españoles en las competiciones continentales?

- Estamos haciendo cosas en España después de haber atravesado un desierto. El control económico impuesto por LaLiga ha permitido que se pueda hacer un mayor esfuerzo en la inversión. Nosotros hemos aprovechado para mejorar nuestra secretaría técnica o el cuerpo técnico. Acabada la crisis, esto nos está permitiendo tenemos mejores equipos y mejores resultados.

- Al Sevilla, últimamente, están llegando jugadores con más nombre. ¿Es este un cambio firme?

- Estamos trabajando en ambos frentes. La exigencia del club sigue aumentando y ya no tenemos tanto tiempo como antes, así que buscamos jugadores que creemos que nos pueden dar un rendimiento de cara al futuro, pero también otros que aporten de manera inmediata. Por ejemplo, pensamos en Samir (Nasri) y aquí ha encontrado un escenario en el que se siente a gusto. Tratamos de que la persona se sienta bien para que el futbolista vuelva a aparecer.

- ¿Por qué ficha a tantos jugadores de la Ligue 1?

- Es una liga que funciona bien, por la formación y el perfil físico. Y hay que añadirle que se trata de un mercado que no es excesivamente caro y ya contamos con varios futbolistas franceses, lo que facilita la adaptación de los nuevos.

- Por último, ¿qué valoración hace de su labor como director deportivo del Sevilla?

- El club no sólo ha cambiado en lo deportivo, sino que también ha pasado a ser más negocio y divierte menos. Hemos conseguido un éxito con el que nunca hubiésemos soñado, pero el crecimiento del Sevilla no ha sido meteórico, sino que se ha construido con una base sólida. Eso se hizo poco a poco y, cuando las cosas han ido peor, ha evitado que fracasemos.