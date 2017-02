Gremio descarta a Ganso, que quiere seguir en Europa

Jorge Sampaoli dejó claro el martes, en la rueda de prensa previa al partido contra el Leicester, que no convoca a Pauulo Henrique Ganso porque no lo merece, dando a entender que el ex del Sao Paulo no se esfuerza lo suficiente en los entrenamientos.

Durante el mes de enero, el Sevilla recibió algunas propuestas, como de los clubes turcos Fenerbahçe y Trabzonspor, si bien en Nervión prefirieron no dejarle marchar cedido. Más tarde, trascendió el interés de algunos equipos brasileños, aunque estos se encontraron tanto con las altas exigencias de la entidad nervionenses como las del futbolista, quien, además, ha tomado la determinación de no regresar a su país. Al menos, de momento.

Así las cosas, el presidente de Gremio, Romildo Bolzan, ha asegurado este miércoles en Fox Sports que descarta por completo el fichaje del mediapunta sevillista, ya que no tiene "ninguna posibilidad" de hacerse con sus servicios, por caro.

Así pues, todo indica que Ganso seguirá en el Sevilla, al menos hasta el próximo verano. La cuestión es si Sampaoli conseguirá ante enchufarle para la causa, porque hace semanas que se bajó del barco. En él está.