Monchi: "Hacer negocio con el entrenador sería de pobres"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director deportivo del Sevilla, analizó la pasada madrugada el resultado del partido de ida ante el Leicester. "Creo que hay que estar satisfecho del rendimiento del equipo, de lo que hemos hecho, creo que hemos estado muy cerca de lo que queríamos hacer, pero no tan satisfecho con el resultado porque los méritos de uno y otro no se reflejan en el marcador. Ya hay que afrontarlo como una realidad y eso no se puede mover. Ahora toca pensar en cómo pasar la eliminatoria allí porque va a ser un partido difícil, ellos allí aprietan mucho y tendremos que sacar lo mejor de nosotros", expresó el de San Fernando en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER.

Sobre las ocasiones falladas, pues el marcador pudo ser mucho más abultado para los intereses del Sevilla, Monchi dijo: "Somos uno de los equipos que tenemos mejor porcentaje de acierto de cara al gol, hombres como Ben Yedder, Iborra o Sarabia están entre los diez o quince jugadores con más acierto de cara al gol. Yo creo que no se ha visto reflejado en el marcador lo que hemos generado, no es la foto que hubiéramos querido al final del partido pero nos quedamos con esa ilusión de ser superiores a ellos en su casa".

Sin confianzas al King Power Stadium: "El Leicester tiene jugadores muy interesantes, que fueron santo y seña el año pasado, y no se les ha olvidado jugar".

Partidazo de Jovetic: "El jugador es persona y futbolista. A veces falla el futbolista porque no encuetra su hábitat natural para responder, pero el fútbol no se olvida, hay que recuperar a la persona para que se motive y su fútbol ebulla, y eso ha pasado con Jovetic. Su fútbol ya lo tenía, estamos muy contentos con él".

Contentos con Sampaoli: "Es un muy buen entrenador y un gran motivador. Estamos teniendo la suerte de disfrutarlo en el Sevilla y nos hace disfrutar a todos. Siempre propone ganar y ser dominador, un fútbol ofensivo, es para estar satisfecho con lo que nos da y con su adaptación al fútbol europeo".

Oferta de renovación del míster: "Queremos continuar, cuando uno encuentra una línea positiva lo que quiere es continuar, y eso es lo que le hemos ofrecido. Él lo ha agradecido aunque sabíamos que no era un tema para cerrar en días o semanas. Fundamentalmente lo que queríamos era que él notara el cariño y la confianza del club, él ya sabe que eso existe y esperemos que se den los condicionantes necesarios para que prolongue su contrato y siga más tiempo".

Posible interés del Barcelona: "No creo en las cláusulas, creo más en el convencimiento por un proyecto. No creo que las cláusulas deban atar a las personas y si Jorge está contento aquí, aunque la cláusula fuera de diez euros, o si no lo está y la cláusula fuera de 15 millones, sería absurdo. Yo creo que el dinero no tiene nada que ver, ¿para qué quieres un entrenador que no está contento con un proyecto? ¿qué te va a aportar? Me quedo mucho más con la vinculación que tiene Jorge con el club a día de hoy, con el apoyo y reconocimiento que tiene en Sevilla, que con cualquier tipo de cláusula que pudiera tener, pero esta es mi manera de pensar. Un equipo como el Sevilla no puede pensar en hacer negocio con el entrenador, eso es de pobres. Lo que queremos es disfrutar de Jorge".

Su continuidad en el Sevilla: "Estoy disfrutando en el Sevilla. Mi futuro es el sábado el campo del Betis. Vivir el derbi y transmitir a la gente que no sabe lo que es un derbi".