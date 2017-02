Iborra: "Como no podíamos jugar como nos gusta hemos tirado de orgullo"

Vicente Iborra, autor del tanto que dio la victoria al Sevilla F.C. en 'El Gran Derbi' del Benito Villamarín, atendió a los micrófonos de 'BeIN SPORTS' una vez concluido el encuentro. "Sabíamos que teníamos que tirar de orgullo y de amor propio, porque la primera parte no reflejaba lo que somos. Nadie creía en nosotros al descanso y nosotros hemos confiado y lo hemos levantado. Sabíamos que no éramos nosotros mismos en la primera parte y teníamos que cambiar. Como no podíamos jugar como nos gusta hemos tirado de orgullo. El primer tiempo ha sido de ellos y el segundo tiempo creo que ha sido nuestro de principio a fin. Creo que esta victoria refrenda el trabajo de la temporada. Aquí se siente mucho este partido, cada uno mira lo suyo y para mí este escudo pesa mucho". Por último, Iborra habló de que actualmente sean segundos en la tabla clasificatoria, a la espera de que jueguen Real Madrid y F.C. Barcelona. "Era nuestro objetivo, independiente de que le falten dos partidos", finalizó.