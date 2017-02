Ben Yedder: "No me arrepiento de haber rechazado al PSG"

Wissam Ben Yedder, máximo goleador del Sevilla F.C. en lo que va de temporada, está encantado en la capital hispalense y así lo ha reconocido en 'Telefoot', donde también ha admitido que el pasado verano tuvo que elegir entre el PSG y el Sevilla, aunque "no se arrepiente" de su decisión. "He hecho mi elección y no me arrepiento... España es un mundo diferente. No es lo mismo que en la Ligue 1. Me hubiera gustado jugar antes", explica.

El franco-tunecino también habla sobre lo que supone para él disputar la Liga de Campeones. "Esta es la primera vez que juego una gran competición como la Champions. Es como un sueño hecho realidad". "Actualmente estamos en la cuarta ronda. ¿Por qué no ir por primera vez a los cuartos? Eso sería algo histórico", añade sobre el papel de los sevillistas en la máxima competición continental.