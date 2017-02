Mercado, tres goles y tres victorias

Su fichaje no fue de esos que llaman mucho la atención. Venía desde Argentina, sin experiencia en Europa pese a sus 29 años, para hacer fondo de armario. Y así, de puntillas, Gabriel Mercado se ha convertido en un fijo en los onces del Sevilla, siendo protagonista con una faceta en la que no se le esperaba, el gol. No se prodiga mucho en esa suerte, pero siempre es decisivo. Tres goles ha marcado el ex de River y tres partidos ha ganado el Sevilla, todos por la mínima, de ahí de la importancia de las dianas del de Puerto Madryn. El hecho de que haya marcado en los dos derbis no hace sino incrementar la estima que le tiene la afición nervionense.

Su estreno goleador se produjo precisamente en el derbi de la primera vuelta. Fue el único tanto del partido y sirvió al Sevilla para llevarse el duelo de la máxima rivalidad hispalense. Su segundo gol fue contra el Deportivo sobre la bocina para culminar una épica remontada en Riazor. Y la tercera anotación del ex de River volvió a llegar contra el eterno rival para empatar el duelo y abrir la puerta a la remontada final. En total, sus goles han reportado seis puntos al Sevilla que han colaborado a los espectaculares guarismos de los nervionenses en el campeonato. Además, dio una asistencia de gol en el 4-1 sobre el Málaga en LaLiga.

Un fijo

Mercado se ha ganado un sitio fijo en los onces de Jorge Sampaoli. Su polivalencia es una de las claves para gozar de tanta continuidad. Y es que es un perfecto multiusos que ha jugado en todos los puestos de la zaga y en diferentes sistemas, pues ha hecho de lateral derecho e izquierdo, de carrilero y también ha jugado como central en los dos perfiles, siempre con un alto rendimiento gracias a su gen competitivo. De los cuatro partidos que ha perdido el Sevilla en lo que va de campaña, Mercado no fue alineado en dos y en el Sánchez Pizjuán aún no conoce la derrota en LaLiga pues se perdió por sanción el encuentro contra el Barcelona, único que han perdido los nervionenses en casa esta temporada en el campeonato de la regularidad.

El del Barcelona es uno de los cinco partidos de LaLiga en los que no ha jugado Mercado, que en Champions únicamente ha dejado de disputar el partido de ida de octavos contra el Leicester por sanción, mientras que en la Copa no estuvo contra el Formentera, pero sí en los dos encuentros ante el Real Madrid. Por todos estos datos, Mercado se ha convertido en el sexto jugador de todo el plantel sevillista con más minutos de juego, muy cerca de Rami, que es quinto en esta clasificación, algo que también habla de la importancia de Mercado en el Sevilla y de la confianza que Sampaoli ha depositado en su compatriota, quien está respondiendo con creces a la misma.