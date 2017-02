Nico Pareja espera "cumplir otros cien partidos" con la camiseta del Sevilla

El central argentino Nico Pareja, que el pasado sábado en el derbi ante el Betis en el estadio Benito Villamarín (1-2) jugó su encuentro número cien con el Sevilla, dijo hoy que "ojalá" pueda cumplir "otros cien partidos más con esta camiseta".

"Me siento muy feliz y contento con poder cumplir cien partidos con esta camiseta, con este club que es tan importante para mi vida y mi carrera. Estoy muy agradecido. La gente siempre me ha mostrado su cariño desde que llegué. La verdad es que siempre he cambiado mucho de club, donde más estuve fue en el Spartak (Moscú) dos años", destacó uno de los capitanes de la plantilla sevillista en declaraciones a los medios oficiales del club.

"Aquí en Sevilla encontré un lugar increíble para mí y mi familia. Estoy muy feliz en mi cuarta temporada después de un año muy duro. No hay mejor manera que celebrar los cien partidos que en un derbi. Ganando y con este equipo que quiero tanto", relató el argentino, quien el pasado enero cumplió 33 años y que en abril de 2015 sufrió una grave lesión de rodilla que le tuvo prácticamente un año de baja.

Nico Pareja destacó que "por suerte" tuvo la confianza de los dos entrenadores que han dirigido al Sevilla en su etapa, Unai Emery las tres anteriores campañas y su compatriota Jorge Sampaoli en ésta.

"Me he instalado en el fútbol de mayor nivel. Mi crecimiento individual ha ido con el del club. Varios que llegamos en 2013 hemos ido creciendo. El Sevilla ha crecido también de una manera impresionante", apuntó.

Pareja, que a comienzos del presente curso amplió su contrato hasta junio de 2019 y que ha logrado tres títulos de campeón de la Liga Europa con el Sevilla, se refirió también a la actual campaña y dijo que "el equipo está muy cerca de cerrar una temporada histórica".

"Se están haciendo las cosas bien. Tenemos que seguir por este camino. No podemos dormirnos. Nos queda un partido muy importante de 'Champions' -vuelta de los octavos de final en Inglaterra ante el Leicester-. Todavía queda mucho. Hay que estar orgullosos pero sabemos que no hay nada logrado", subrayó el central.

"La presión que te manda el Sevilla es la misma: estar ahí arriba. A medida que pasa el año se replantean objetivos. Cuando llegamos en 2013 era pensar en entrar en 'Europa League' y hoy por hoy pensamos en los cuartos de 'Champions' y estar arriba en la Liga. Las presiones cambian, pero es siempre la misma. Llevar la camiseta del Sevilla conlleva una responsabilidad muy grande. Eso me transmite el club y eso pretendemos", indicó.

Nico Pareja, ahora centenario con el Sevilla, con Argentinos Juniors disputó 53 encuentros en dos campañas y después estuvo en el Anderlecht belga, en el jugó 60 partidos en dos temporadas.

Del fútbol belga pasó al Espanyol de Barcelona, en el que disputó 65 encuentros en dos campañas y después fue a Rusia para jugar en el Spartak de Moscú, en el que militó desde 2010 a 2013 y sumó 60 partidos.