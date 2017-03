Caparrós intentó llevarse a Iborra... ¡al Athletic!

El diario Deia ha entrevistado a Vicente Iborra, con motivo del Sevilla-Athletic que se disputará este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y el valenciano ha dejado una revelación sorprendente.

- Tres victorias consecutivas en liga y la última, en el Villamarín. ¿Qué supuso para ustedes ganar el derbi con remontada incluida?

- Mucho. No solo por ganar al Betis en su campo, sino por cómo lo hicimos, con esa remontada a la que hace referencia. Es algo que da más valor a lo que está haciendo el equipo y nos ha dado aún más energía y moral para afrontar lo que queda de temporada.

- El segundo gol fue obra suya. Salió tras el descanso y participó en los dos tantos, siendo el capitán además. No está mal.

- No es fácil quedarse en el banquillo, pero quería salir para ayudar al equipo después de un primer tiempo en el que habíamos sufrido. Afortunadamente, al final todo salió bien tanto colectiva como individualmente y pude saborear de una manera especial ese segundo gol.

- Este jueves apunta a la titularidad. ¿Qué tipo de partido espera?

- Como los de los últimos años, con dos grandes equipos que hacen las cosas bien y juegan bien al fútbol, siendo además muy intensos. Ambos tenemos jugadores rápidos, verticales y que van muy bien por arriba. Al Athletic siempre hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo hacemos, les respetamos y, aunque les saquemos ahora bastantes puntos, para nosotros es un rival directo.

- Seguro que no se les ha olvidado el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League del curso pasado. Perdieron 1-2, pero pasaron en los penaltis.

- Está reciente aún. Fue una eliminatoria muy igualada y sabíamos que quien pasara tenía muchas papeletas para llegar a la final. Por fortuna, fuimos nosotros, pero el Athletic tenía un gran equipo y un bloque que está haciendo bien las cosas en las últimas temporadas.

- Pero ahora no está en su mejor momento y viaja a Sevilla sin Aduriz. No es una baja cualquiera y ustedes lo saben.

- Aduriz es muy importante para el Athletic y tiene mucho mérito lo que está haciendo, pero cualquiera de los que jueguen arriba contra nosotros puede hacer gol y desequilibrar el partido. Mañana contarán con la verticalidad de Williams y el juego aéreo de Raúl García, por ejemplo, que también tiene gol.

- El equipo, aun así, viene de una gran decepción en Europa. ¿Le extrañó que quedara eliminado contra el APOEL?

- Sí, la verdad es que sí. Pensaba que iban a continuar en la Europa League y, sinceramente, me hubiera gustado, al igual que el Villarreal, que también cayó eliminado. En cuanto al Athletic, creo que todo comenzó a torcerse con el segundo gol del APOEL en San Mamés. A ellos les dio mucha vida y lo aprovecharon allí. Fue una pena.

- Los jugadores habían admitido que el objetivo era ganar la Europa League. Usted, que la ha ganado en los tres últimos años, ¿veía al Athletic con opciones reales?

- Sí, lo veía como un candidato por equipo, historia y afición, aunque en una competición así y en eliminatorias directas puede pasar cualquier cosa, porque en cinco minutos malos puedes perderlo todo. Me dio pena la eliminación y espero que en los próximos años alcancen ese sueño de ganar el título.

- La filosofía del Athletic. ¿La ve como una fortaleza o una desventaja?

- Tiene sus cosas. A mí su filosofía siempre me ha gustado mucho y tiene mucho mérito. A partir de ahí, puede haber épocas en las que haya más o menos donde elegir, pero pienso que a día de hoy el Athletic tiene equipo de sobra para ser un referente en España y en Europa.

- Ustedes, desde luego, van a ritmo de récord. Tienen cerca el liderato liguero y siguen vivos en la Champions. Hasta ganan fuera de casa, lo que no lograron el curso pasado en liga.

- Sí, es la asignatura que teníamos pendiente y la diferencia en liga con respecto a la temporada pasada, en la que éramos muy fuertes en casa, pero no fuera. Este año estamos siendo más regulares como visitantes y eso te da una cantidad de puntos muy importante para estar arriba en la clasificación.

- Este año es el Athletic el que presenta una malísima racha de resultados lejos de San Mamés. No gana fuera en liga desde el 21 de septiembre.

- No sé lo que les puede estar pasando, pero no dudo que el equipo está trabajando bien y que tenga la ilusión de cambiar el signo de los partidos fuera de casa, pero la misma dinámica le lleva a no hacerlo quizás. Seguro que lo lograrán pronto, aunque espero que no sea mañana, porque lo achaco a una dinámica que cualquier día se romperá.

- Está claro que no se fían en absoluto del Athletic.

- No, para nada. No vamos a tener en cuenta la trayectoria que tienen últimamente lejos de San Mamés, porque son capaces de ganar donde sea y cuando sea. Les respetamos al máximo y como ya he comentado, les consideramos un rival directo.

- Ustedes son muy sólidos en casa, de todos modos. Han ganado nueve de los once partidos de liga que han disputado en el Sánchez Pizjuán.

- Sí, nos sentimos cómodos y muy fuertes con nuestra gente. Sabemos que es fundamental sacar los máximos puntos posibles en casa para conseguir nuestros objetivos y el objetivo número uno de esta semana es dar otra alegría a nuestros aficionados después del derbi para continuar así con nuestra regularidad.

- ¿A qué aspiran en liga? ¿Sueñan con el título?

- Sería bonito para el fútbol, al igual que lo fue que ganara la liga el Atlético, porque no se puede competir con los dos grandes en cuanto a presupuesto y otras cosas, pero sí con ilusión y trabajo. En eso nos basamos nosotros. Sabemos que esto es muy largo y que será muy complicado, pero sin meternos presión creo que nos hemos ganado el derecho a ilusionarnos y a hablar de ello.

- ¿Se atreve con un resultado para el partido de mañana?

- No, aunque con 1-0 me vale. Lo que queremos es conseguir la victoria, pero desde el corazón le deseo lo mejor al Athletic, porque es un equipo que siempre me ha caído bien y al que doy mucho valor al tener una filosofía que me gusta mucho, además de una afición que me encanta. Puedo contar como anécdota que Caparrós buscó algún antecedente vasco en mi familia para llevarme allí.